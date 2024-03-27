Наступ Росії: генерал Годжес оцінив, чи реальний прорив окупантів вглиб України

Російські війська використовують затримку допомоги для України для інтенсивніших атак. Втім, окупанти не мають ресурсу для здійснення великого прориву.

Про це заявив генерал-лейтенант, колишній головнокомандувач збройних сил США в Європі Бен Годжес в ефірі "Громадського радіо".

За його словами, наразі ворог не має відповідної мобільної групи, яка була б спроможна рухатися в напрямку великих міст.

"Я не бачу у них великого мобільного угруповання, яке могло б закріпити їх наступ під Авдіївкою, яке могло б рушити в напрямку Харкова, Києва чи інших великих міст, як це робила стара радянська доктрина з оперативно-маневреними групами", - наголосив Годжес.

Генерал вважає, що окупанти навряд чи мають необхідну логістику, за допомогою якої могли б рухатися підготовлені бронетанкові з’єднання. Натомість загарбники "просто штовхають людей у м’ясорубку", додав Годжес, а також наголосив, що в росіян "є артилерійські боєприпаси".

"Я не впевнений, що у них вона (необхідна логістика - Ред.) є, навіть якщо вони продовжуватимуть досягати успіхів на тактичному рівні. Звичайно, я можу помилятися, але я не бачив доказів того, що у них є таке велике з’єднання, яке могло б це зробити", - зауважив він.

За словами Годжеса, армія РФ "веде застарілу війну на виснаження, намагається задушити українських захисників масою.

"Це буде тривати. Але це відрізняється від прориву", - наголосив Годжес.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) повідомили, що Росія формує нові військові резерви для частин нещодавно відтвореного Ленінградського військового округу. Ці резерви зможуть підтримувати поточні операції в Україні.

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