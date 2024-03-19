Чого коштує Росії наступ в Україні: гучна заява командувача американської армії

Генерал Браун підкреслив, що загальний розмір військової допомоги, яку отримала Україна від союзників і партнерів сягнув більше ніж 88 млрд доларів.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун заявив, що Росія зазнає величезних втрат у живій силі та техніці за навіть мінімальних просувань на території України.

Про це пише Укрінформ.

З такою заявою генерал виступив після завершення 20-ї зустрічі Контактної групи з оборони України на авіабазі "Рамштайн" в Німеччині.

“Хоча Росія досягла незначних здобутків, вона дорого заплатила за це живою силою та технікою. Україна продовжує зміцнювати оборонні лінії та підвищувати ефективність своїх боєприпасів та іншої військової допомоги”, – сказав Браун.

За словами генерала, загальний розмір військової допомоги, яку отримала Україна від союзників і партнерів сягнув більше ніж 88 млрд доларів.

“Ця підтримка допомагає не лише Україні, вона зміцнює НАТО, сприяє розширенню військово-промислового комплексу США, Європи та світу. Вона підтримує нашу власну безпеку”, – наголосив він.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів зазначив, що “колективна підтримка гарантуватиме успіх України зараз і у майбутньому”, тому що “зламаний мир в Україні становить ризик для нас усіх”.

Нагадаємо, у вівторок, 19 березня, відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України. Міністр оборони Ллойд Остін наголосив, що США не дозволять Києву програти війну проти Росії.

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