Наступ Росії на Харків: що задумав ворог - генерал Романенко назвав три сценарії

На півночі Харківської області тривають бої за двома напрямками. ЗСУ організували систему оборони і підтягнули на цю ділянку фронту резерви. Наразі у районі тривають бої.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив засновник БФ “Закриємо небо України”, генерал-лейтенант Ігор Романенко.

"У районі чотирьох населених пунктів, особливо навколо села Стрілеча. Це один напрямок. Другий - місто Вовчанськ і населений пункт Гатище. Противник з ранку вчорашнього дня завдав поразки своїми засобами артилерії і на бронетехніці висунувся за цими напрямками. Крім того, по Вовчанську було завдано удару з реактивних систем залпового вогню. Завдяки таким діям вони частково просунулися вперед, де і зараз тривають інтенсивні бої”- розповів експерт.

За словами Романенка, підхід російських окупантів не новий. Генерал-лейтинант вважає, що можна розглядати три варіанти розвитку подій.

"Стратегічно противник може створити угруповання, якого на поточний момент немає. Яна цьому наголошую. Для того, щоб вести активні дії проти безпосередньо Харкова як міста і оплоту оборони на цьому напрямку. Для цього окупантам треба десь від 150 тис. одиниць особового складу, озброєнь і техніки. Якщо вони десь там і збирають резерви, то на цьому напрямку поки що їх немає", - наголосив він.

Другий варіант полягає в тому, що РФ планує створити певну буферну зону в прикордонні та відсунути українські війська від російського кордону якомога далі. Для цього ворогу необхідно кілька десятків тисяч військових. Загалом на цьому напрямку зараз у РФ 55 тис. одиниць живої сили.

Найімовірніше, вважає Романенко, росіяни реалізують третій варіант. Йдеться про проведення розвідки боєм, з бронетехнікою, з окремими підрозділами. Адже РФ хоче виявити, де є слабкі місця в українській обороні та намагатися на цих напрямках провести наступальні дії.

"Для цього вони мають такого рівня сили і засоби. Тут відповідним чином відбуваються зараз бої. Їхня мета - відтягувати сили і засоби Сил оборони з напрямків, де ведуться інтенсивні бої, на сході і на півдні. Тобто ціль такого роду дій противника з військового погляду очевидна, а перспективи будуть зрозумілі в найближчі кілька діб", - наголосив Романенко.

Нагадаємо, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж назвав справжню мету операції ворога на Харківщині. З його слів, це тактична операція з метою відволікання ЗСУ від інших напрямків. Цю операції окупанти планували давно.

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