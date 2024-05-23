Наступ Росії на Харківщині 2024: в Нацгвардії відповіли, чи має ворог просування

За минулу бойову добу просування військовослужбовців РФ на Харківщині не зафіксовано. Однак ворог продовжує залучати групи піхоти для спроб прориву, зокрема, в бік села Липці в Харківській області.

Про це повідомив речник Нацгвардії Руслан Музичук в етері телемарафону.

"Просувань ворога на Харківщині немає за останню добу, і в Авдіївці на східних напрямках наші захисники свої позиції утримують", - уточнив Музичук.

Він також зазначив, що на сьогодні в цілому застосування техніки противником, зокрема броньованої, спостерігається на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там російські підрозділи застосовують груп піхоти, подекуди невеликі механізовані колони або піхотинців посилених бронетехнікою.

Раніше аналітики повідомили, що Росії довелося почати наступ на Харківщину раніше, ніж планувалося через те, що США розблокували військову допомогу. Експерти зазначають, що РФ почала наступ вздовж харківського кордону, маючи на меті відволікти українські сили, щоб уможливити російський наступ в інших районах східної України. Загарбники також хочуть просунутися в межах ефективної дальності стрільби артилерії по місту Харків.

Читайте також: