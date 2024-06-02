Наступ Росії на Харківщині: британський аналітик назвав "козир", який отримала Україна

Російська армія зупинилася у просуванні та зазнає найбільших за весь час війни втрат.

Російські плани наступу на Харківщині були зруйновані Силами оборони України завдяки дозволу США застосовувати американську зброю на території держави-агресорки.

На цьому наголосив у своєму огляді британський військовий аналітик Філіпс О'Браєн.

За його словами, РФ "зухвало розраховувала скористатись побоюваннями США" щодо застосування американської зброї по Росії.

Однак "адміністрація Байдена цього тижня робила непроникне обличчя, але дозволила українські атаки по Росії із застосуванням зброї США".

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Британський аналітик зазначив, що наступ на Харківщині став тягарем для російської армії, яка зупинилася у просуванні та зазнає найбільших за весь час війни втрат.

О'Браєн також припустив, що ЗСУ, які отримали від США вагомий "козир" завдяки можливості завдавати ударів по угрупованнях військ на території РФ, зможуть зірвати російський наступ у Сумській області ще до того, як окупанти перетнуть кордон.

Нагадаємо, після дозволу США на удари по території РФ Сили оборони націлили свої HIMARS на російське місто Бєлгород, що в десятках кілометрів на північ від російсько-українського кордону.

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