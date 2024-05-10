Наступ Росії на Харківщині: чи відбувся прорив українських позицій — офіцер розвідки

Станом на зараз бригада "Рубіж" і Сили оборони України повністю контролюють ситуацію на лінії фронту.

Під час бойових дій російської армії на території Харківської області не відбулося жодного прориву позицій Сил оборони України.

Про це повідомив в ефірі "1+1" командир взводу розвідки бригади "Рубіж", офіцер НГУ Максим Матвійчук.

Він нагадав, що від 5-ї години ранку п’ятниці, 10 травня, ворог почав так звані штурмові дії на околицях Харківської області і в районі Куп'янська.

“Основним його завданням, з урахуванням того угруповання, яке зараз там перебуває, найімовірніше, було не просування вглиб нашої країни, а створення маленького так званого буферу, збільшення “сірої зони”... Вони просто скопіювали наші ж дії, які ми використовували на певній території. В іцьому разі поки що жодного прориву на Харківському напрямку не було”, – наголосив офіцер розвідки.

Водночас, за його словами, в напрямку Часового Яру противник так само активізувався, ймовірно, намагаючись завдати головного удару саме тут. Бойові дії ворога на Харківщині, на його думку, були для того, щоб унеможливити під'їзд наших резервів, задіяних на інших напрямках.

Максим Матвійчук стверджує, що станом на зараз жодну з ліній фронту противник не зміг повністю прорвати, а в деяких місцях не зміг зламати жоден взводно-опорний пункт.

“Противник зараз використовує штурмові дії за підтримки техніки, де умовний танк у так званій черепасі, тобто повністю обшитий металом і каркасом, пробує проїхати вперед, за ним одразу вирушають кілька певних БМП з піхотою, яка висаджується в посадках наших Сил оборони і пробує їх вибити. Але зараз бригада "Рубіж" і Сили оборони України повністю контролюють цю ситуацію на лінії фронту... Противник пробує захопити населені пункти, але станом на зараз він їх повністю знищує з лиця землі. Досить непогано працює їхня артилерія, якої в нас, щоб створити контрбатарейну боротьбу, наразі, на жаль, не вистачає. Але ми використовуємо більш точну зброю”, – описав характер боїв командир взводу розвідки.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку в Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

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