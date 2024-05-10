Наступ Росії на Харківщині: окупанти ще не задіяли основні сили — Жорін

Теперішні бойові дії окупантів більше схожі на промацування лінії оборони.

Бойові дії, які розпочала російська окупаційна армія на Харківщині, були прогнозованими, але ворог ще не задіяв свої основні сили.

Про це заявив заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку "Азов", майор ЗСУ Максим Жорін.

“Поки що нічого критичного не відбулось, русаки почали рух, про який наші сили знали й готувались”, - зауважив він.

При цьому Жорін вважає, що теперішні бойові дії більше схожі на промацування лінії оборони українських захисників.

“Свої основні сили противник ще не задіював”, - наголосив він.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку в Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

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