Наступ Росії на Харківщині провалюється: чого "досягли" окупанти і як можуть розвиватися події

Наступ російської армії в Харківській області російські ЗМІ ще недавно називали "поворотним моментом" у всій війні проти України. Однак у реальності ситуація зовсім інша.

Російський наступ на півночі Харківської області, який розпочався у травні, фактично зупинився. Ситуація на фронті в Україні помітно загострилася. ЗС РФ створили складну ситуацію під Куп'янськом і намагаються прорватися з двох напрямків, про що заявляв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, Сили оборони зможуть протриматися, якщо їм буде надано дві речі — достатню кількість боєприпасів і резерви.

Що наразі відбувається на Харківському напрямку і які "успіхи" росіян - у матеріалі ТСН.ua.

Усього від початку травня російським військам вдалося захопити близько 280 квадратних км української території, з них близько 200 кв. км - саме у Харківській області. З одного боку, це небагато. З іншого, відвоювати таку територію в умовах позиційної війни - завдання нелегке.

Американський Інститут вивчення війни (ISW) у свіжому зведенні пише про незначне просування російських військ у районі села Глибоке на півночі від Липців і в районі села Стариці, що на захід від Вовчанська.

Судячи з більш детальних карт українського порталу DeepState, йдеться про кілька сотень метрів, які російським частинам вдалося подолати за кілька днів.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець вважає, що цілі російського командування в Харківській області були амбітнішими.

За його версією, російська армія планувала завдати відволікаючим ударам у напрямі Липців і, можливо, Сум, швидко форсувати річку Вовча, оточити і взяти Вовчанськ, після чого рушити на південний схід - загалом просунутися на глибину приблизно 80 км від кордону.

"Справжньою метою російського наступу на Харків було, і, судячи з усього, продовжує бути не сам Харків, а тили нашого Куп'янського угруповання. Або щоб було зрозуміліше - вся територія Харківської області на схід від каскаду водосховищ Сіверського Донця", - пише Машовець.

На думку військового експерта Сергія Кузана, просування росіян "відбуватиметься найближчим часом, залежно від того, як швидко та в якому обсязі надійде західна допомога".

Російські окупанти активно діють по всій лінії фронту і Куп'янський напрямок не є винятком. Противник там намагається створити больову точку для українських захисників. Деталями про це поділився військовослужбовець 77-ї окремо аеромобільної бригади Віктор Петрович у коментарі "Еспресо.TV".

За його словами, незважаючи на дії ЗС РФ, Сили оборони не дають їм здійснити свої плани і відбивають усі атаки. На Куп'янському напрямку фіксуються постійні штурми росіян.

щойно противнику вдається накопичити ресурси, вони одразу відправляють їх на штурм. Це може бути 8-10 одиниць техніки, яка відразу ж намагається атакувати позиції ЗСУ. Використовується як десант, так і танки.

Така тактика противника спрямована на те, щоб створити больову точку на Куп'янському напрямку і відвернути українських захисників з інших ділянок фронту.

Де штурмує ворог

ЗС РФ штурмують українську лінію оборони у Харківській області у трьох точках. Під Куп'янськом ворог наступає з двох напрямків, наражається на спротив Сил оборони, але продовжує атакувати. Про те, що планує робити командування зі складною ситуацією на фронті, командувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський висловився у Telegram-каналі.

Сирський розповів про події, які відбуваються навколо Харкова. У дописі йдеться про Куп'янськ, розташований за 80 км на схід від обласного центру, про Вовчанськ (за 45 км на північний схід) та про Липці (за 20 км на північ). Особливо складно під Куп'янськом, заявив командувач, не пояснивши, які саме точки на лінії зіткнення найнебезпечніші.

На онлайн-карті бойових дій DeepState можна побачити, що під Куп'янськом останні зміни лінії фронту відбулись 25–26 травня. Ворогу вдалось просунутись на сотню метрів між Табаївкою та Кислівкою, показують позначки. Крім того, росіяни атакують на відрізку між Берестовим та Коломийчихою (за 25 км на південний схід від Куп'янська). Під Вовчанськом та Липцями протягом першого тижня червня конфігурація боїв не змінилась.

Заява Володимира Зеленського

Російській окупаційній армії не вдалось реалізувати план наступу та операцію у Харківській області. Про це під час заявив президент України Володимир Зеленський.

"Говорив сьогодні з Головкомом (Олександром Сирським, — ред.) загалом про ситуацію. Дуже вагомий результат – те, що російській армії не вдалося реалізувати їхню Харківську операцію. Максимально їх зараз стримуємо і знищуємо російські підрозділи, які заходять на нашу землю та тероризують Харківщину", — сказав Зеленський.

Він уточнив, що цей напрямок вже посилено та буде ще посилюватись.

Що відбувається у Вовчанську

Вовчанськ опинився на ліні боїв у перші дні після повторного наступу РФ на Харків, який почався 10 травня 2024 року. Станом на 30 травня на карті бойових дій DeepState можна побачити, що ворог зайняв третину населеного пункту. Останні зміни лінії боїв відбулись 18-19 травня — тоді росіяни зайшли на північні околиці.

У звіті Генштабу ЗСУ вказано, що вдалось відбити атаку ЗС РФ біля села Стариця, розташованого на півдорозі між Вовчанськом та Харковом.

Окупанти перекидають свої війська

Російська окупаційна армія перекидає особовий склад з Херсонської області на Харківський напрямок. Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Не маючи успіхів на північному фронті, ворог почав перекидання частин з Херсонщини на харківський напрямок", — йдеться у повідомленні.

У Центрі нацспротиву посилаються на слова місцевих жителів, які стверджують, що росіяни перекидають окупантів цілими частинами, а ще відправляють у відрядження операторів дронів.

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Просування Росії на північному сході Харківської області переконало союзників Києва в тому, що для самооборони Україна повинна мати можливість знищувати військові об’єкти і на території країни-агресора. Дозвіл 15 країн світу на використання своєї зброї по цілях у Росії може кардинально змінити перебіг бойових дій.

"Це допоможе вибивати російські війська до того, як вони ще переходять кордон, перш ніж вони вступають у бій. Таким чином це полегшує роботу нашим хлопцям, Силам оборони України. Плюс скупчення військ вибивається, оскільки воно було недосяжне, адже раніше ми не могли використовувати ці системи. Також вибивається логістика і склади", — акцентував військовий оглядач Денис Попович, пише Freedom.

Як пише видання BBC News, не виключено, що після зняття заборони на обстріл цілей на території Бєлгородської області Росії, найближчим часом можуть з’явитися нові випадки таких ударів.

"Це без сумніву відіб’ється на діях російської армії в прикордонних районах. До 31 травня російські військові почувалися у відносній безпеці на території РФ. Тепер за новими правилами доведеться жити вже російським регіонам", — йдеться в матеріалі BBC News.

Наступом на Харківщині армія РФ "вистрілила собі в ногу", але й Сили оборони прогавили наступ, щоправда згодом змогли стабілізувати ситуацію. Про це сказав полковник запасу Національних збройних сил Латвії та депутат Сейму Ігор Раєв на LTV — полковник запасу НВС.

За його словами, ЗСУ "проспали" наступ РФ на Харківському напрямку, що дозволило ЗС РФ швидко просунутися в перший тиждень. Проте українцям вдалося перекинути значні сили на цей напрямок, внаслідок чого наступ РФ загальмувався.

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