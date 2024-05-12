Наступ Росії на Харківщину: Блінкен відповів, чи зможе Україна утримувати лінію фронту

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що українські захисники зможуть і надалі утримувати лінію фронту у східній частині країни, зокрема у Харківській області.

Про це він заявив в ефірі CBS.

Він зазначив, що багатомісячна затримка виділення нового фінансування на допомогу Україні "обійшлася недешево". Але цього тижня США анонсували вже другий пакет військової допомоги українським захисникам на 400 млн доларів після паузи.

“Я переконаний, що Україна зможе ефективно утримувати лінію фронту на сході, зможе продовжувати використовувати переваги, досягнуті в Чорному морі... А також тримати під прицілом російські сили, у тому числі в Криму, щоб їм було складніше продовжувати цю агресію . Ми надаємо озброєння для цього, але зараз складний момент”, — наголосив держсекретар.

За його словами, і США, і Європа роблять все можливе, щоб прискорити постачання зброї до України. Він додав, що США, як і решта 50 країн-союзників України, "нікуди не дінуться", а допомога продовжиться.

“І якщо Путін думає, що зможе пересилити Україну, пересилити її прибічників, він помиляється”, — сказав Блінкен.

Нагадаємо, через російський наступ з Харківської області евакуювали понад чотири тисячі людей.

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