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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Наступ Росії на Харківщині та Сумщині: кому насправді адресована заява Сирського

Експерт наголосив, що посада Сирського є політичною.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Сирський про російський наступ

Українські військові

Заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про початок російського наступу на Харківщині та Сумщині була спрямована на союзників.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабарський в коментарі NV.

«Треба не виривати з контексту фразу генерала Сирського, а подивитися, як вона була висловлена, в якій послідовності. Перше речення, яке сказано було генералом Сирським: «На тлі переговорного процесу, який триває, противник почав наступальні дії на території Харківської та Сумської області». Це близько до тексту», — зазначив експерт.

Він підкреслив, що така заява була спрямована показати, що Росія не збирається припиняти цю війну.

«Така заява спрямована насамперед в бік наших союзників. Для того, щоб ще раз підкреслити і акцентувати увагу на тому, що Росія не збирається припиняти цю війну, що війна буде продовжуватися, незважаючи на ті goodwill (побажання — Ред.), які висловлюються з тих чи інших причин, наприклад, американською стороною», — додав Грабарський.

Експерт наголосив, що посада Сирського є політичною і він має робити політичні заяви, спрямовані на широку аудиторію, включаючи міжнародну.

Нагадаємо, Сирський заявив про загрозу нападу з Білорусі.

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