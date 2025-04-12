Наступ Росії на Харківщині та Сумщині: кому насправді адресована заява Сирського

Українські військові

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Заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про початок російського наступу на Харківщині та Сумщині була спрямована на союзників.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабарський в коментарі NV.

«Треба не виривати з контексту фразу генерала Сирського, а подивитися, як вона була висловлена, в якій послідовності. Перше речення, яке сказано було генералом Сирським: «На тлі переговорного процесу, який триває, противник почав наступальні дії на території Харківської та Сумської області». Це близько до тексту», — зазначив експерт.

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Він підкреслив, що така заява була спрямована показати, що Росія не збирається припиняти цю війну.

«Така заява спрямована насамперед в бік наших союзників. Для того, щоб ще раз підкреслити і акцентувати увагу на тому, що Росія не збирається припиняти цю війну, що війна буде продовжуватися, незважаючи на ті goodwill (побажання — Ред.), які висловлюються з тих чи інших причин, наприклад, американською стороною», — додав Грабарський.

Експерт наголосив, що посада Сирського є політичною і він має робити політичні заяви, спрямовані на широку аудиторію, включаючи міжнародну.

Нагадаємо, Сирський заявив про загрозу нападу з Білорусі.