Наступ Росії на Покровськ: чи можна зупинити окупантів у цьому районі

Російська армія має успішні просування на Покровському напрямку. Зокрема, сприяє цьому ландшафт місцевості - плоска рівнина. Натомість на інших напрямках є велика щільність міської забудов. Втім, просування загарбників можна зупинити.

Про це розповів військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов в ефірі "Еспресо".

"Донецька область - це урбанізовані міста: маленькі, великі і середні. Тут (Покровський напрямок - Ред.) вони користуються тим, що це фактично рівнинна місцевість, де українським військам важко закріпитися. Особливо, враховуючи той факт, що ані другої, ані третьої лінії оборони, про яку нам розповідали офіційні особи, немає", - зазначив військовий експерт.

Окрім того, росіяни мають переваги в озброєнні. Зокрема, ворог має тотальну перевагу в повітрі, використовуючи ФАБи, КАБи. Це - до 800 керованих авіабомб за тиждень. Втримати позиції на рівнинній місцевості за таких умов, фактично, неможливо, наголошує Снєгирьов.

"Третє, - перевага в засобах ураження, - це ствольна, реактивна артилерія. За інформацією Сирського, 1:3 вдалося знизити коефіцієнт вогневого ураження, який був 1:6 на користь окупантів, тобто, умовно кажучи, на 12 тисяч снарядів за добу ми могли відповідати двома, зараз ми відповідаємо приблизно чотирма тисячами, але все одно перевага у вогневому ураженні на боці окупантів", - розповів екперт.

З його слів, збройним силам, зокрема, потрібні населені пункти поряд. Крім того, важливим є те, що окупанти частину сил вже перекинули з Донецького напрямку на Курщину.

"Йдеться я про підрозділи 1-го так званого армійського корпусу, виведена так звана бригада "пятнашка", також передислоковані підрозділи 810-ї бригади морської піхоти. Себто, рейд на Курщину вже дається взнаки в моменті відведення військових підрозділів окупаційної армії безпосередньо для стабілізації ситуації на Курщині", - зазначив військовий експерт.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов розповідав, коли і чому нинішній наступ армії РФ піде на спад. Ситуація на полі бою буде залежати і від України, наголосив він.

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