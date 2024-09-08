Наступ Росії на Покровськ: NYT оцінив ефективність дій ЗСУ

За інформацією видання, просування окупантів не фіксується вже понад тиждень.

Українські захисники в ключовому районі на сході України – Покровську – змогли зупинити великий наступ російських військ. Це підтверджується як свідченнями солдатів, так і картами бойових дій. Однак на інших ділянках фронту російські сили продовжують просуватися, а також не припиняють далекі обстріли міст.

Про це йдеться у статті The New York Times.

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За інформацією видання, на сході російський наступ на Покровськ, який стало осередком війни останніми місяцями, загальмувався.

За словами військовослужбовців, які воюють у цьому районі, та згідно з картами бойових дій, заснованими на даних з відкритих джерел, таких як супутникові знімки та відео, розміщені в інтернеті, просування російських військ на цьому напрямку не фіксують вже понад тиждень.

Тим не менш, бої в селах і полях на схід від Покровська, який є логістичним центром для оборони Україною Донеччини, залишаються інтенсивними. Немає ознак того, що велике угруповання російських окупантів, зосереджене в цьому районі, відмовилося від мети захоплення міста.

NYT пише, що Україна підсилила свої війська в районі Покровська бійцями двох бригад, обидві з яких опублікували відео та заяви про свою присутність біля міста за останні три дні. Принаймні одна бригада була переміщена з іншої ділянки лінії фронту, що потенційно послабило там оборону.

"Покровський напрямок був несподіванкою", — каже командир танка на прізвисько Кислий на відео, опублікованому в середу 93-ю механізованою бригадою ЗСУ. "Для мене та моєї команди це було вперше". Бригада була дислокована на південь від окупованого Росією міста Бахмут.

У виданні зазначають, що просування росіян на Покровськ зупинилося тиждень тому біля міста Селидове. Але наступ росіян продовжується південніше, де російська армія майже оточила осередок території, що контролювалася Україною, між містами Покровськ і Курахове.

Раніше головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський в інтерв'ю CNN, заявив, що Україна стабілізувала оборонні лінії і що російський наступ у напрямку Покровська не просунувся "ні на метр". Проте він не коментував просування РФ в південному напрямку.

Раніше президент Володимир Зеленський зробив обнадійливий прогноз щодо ситуації на Покровському напрямку.

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