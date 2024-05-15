Наступ Росії на Сумщині: генерал Маломуж оцінив можливості окупантів

У російської окупаційної армії немає достатніх резервів для наступу на Сумщину, втім, окупанти справді можуть завдавати артилерійських і повітряних ударів, а також активніше застосовувати диверсійно-розвідувальні групи на півночі України.

Таку думку висловив у коментарі “24 каналу” генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж.

Він нагадав застереження від очільника ГУР Міноборони Кирила Буданова, який говорив, що окупанти можуть готуватися завдавати ударів з мінометних і ракетних систем, обстрілювати територію області артилерією та КАБами.

“Все це для того, щоб частково відтягувати наші війська й тероризувати місцеве населення – це двояке завдання. Також росіяни можуть проводити провокаційні, диверсійні атаки на кордоні – це ті можливості, що є у них на Сумщині”, – зауважив Микола Маломуж.

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За його словами, Путін поставив конкретне завдання – захопити великі міста Донеччини: Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ, оскільки його цікавить повна окупація Донецької, Луганської та частково Запорізької областей.

Оскільки швидкого успіху в окупантів на сході немає і їм не вдалося навіть захопити Часів Яр, то, як вважає Микола Маломуж, для відвернення уваги та відтягування українських резервів почалися активні бойові дії на Харківщині.

“Тепер вони "взяли" два-три села [на Харківщині], і це вже "велика" перемога. Про це вже написали всі російські ЗМІ, уже три дні в їхніх інтернет-ресурсах гримлять про "перемогу", – зауважив він.

Микола Маломуж також зазначив, що активність росіян на фронті невипадково передувала запланованому на 15-16 травня візиту президента РФ Володимира Путіна до Китаю. Мовляв, російський диктатор хоче показати Сі Цзіньпіну, що буцімто має потужні можливості для наступу й захопить нові території, тому зараз нібито Україні треба погодитися на переговори з Росією.

“Саме тому він так поспішав завдати ударів, планував зайти на Суми, але йому сказали, що там буде повний провал. Тому Путін зосередився на Харківщині. Але його візит до Китаю ознаменується повними провалами на фронті. Хоча тиск на Сі Цзіньпіна точно буде”, – підсумував генерал.

Нагадаємо, очільник ГУР Кирило Буданов у коментарі про наступ окупаційних військ РФ на Харківщині розповів, що ворог від самого початку планував операцію і в Сумській області.

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