Наступ Росії на Україну загальмував майже на всіх напрямках – джерела в Пентагоні

Наступ Росії на Україну загальмував майже на всіх напрямках – джерела в Пентагоні

Сили російських військ були загальмовані під час просування на Київ силами українських військових.

Російські військові намагаються просуватися вглиб України, та найважливішим для них є Київ. Проте наразі не те, що захопити столицю, а навіть почати її оточувати в окупантів не виходить, попри постійні спроби.

Про це пише CBS News із посиланням на представників оборони та розвідки.

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Джерела зазначають, що через майже три тижні після вторгнення до України Росія далеко не досягла прогресу, на який очікували лідери РФ.

На цей момент Кремль задіяв 100% із понад 150 тис. військових, які він попередньо розташував біля кордонів України до вторгнення. Незважаючи на таку велику кількість, просування російських військ на Київ з трьох окремих напрямків відбувається дуже повільно. Окупаційні війська залишаються в глухому куті та є мішенями для українських військових.

Видання припускає, що саме повільне просування, можливо, стало причиною прохання Росії про допомогу Китаю.

Водночас видання Forbes з посиланням на високопосадовця з Пентагону пише, що російські військові прямують до Києва з кількох напрямків, намагаючись оточити місто, але їхні сили були загальмовані на кілька днів частково через жорсткий опір українських військ.

Окрім того, видання BBC з посиланням на анонімний брифінг у Пентагоні пише, що російський наступ зупинився майже на всіх напрямках. У кількох випадках російські війська свідомо зупинилися для перегрупування, але в більшості випадків це результат опору українців. Це стосується і наступу на Київ із північного заходу з боку Гостомеля.

Нагадаємо, станом на середину дня 14 березня радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович повідомляв, що російська армія визначилася з основними напрямками оперативних зусиль – це зона ООС, Маріуполь та Миколаїв. У Київській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях ситуація залишається більш-менш спокійною. Там окупанти перейшли до оборони, а українські війська – до наступу.

ТСН.ua