Наступ Росії на Запоріжжя неможливий без серйозного успіху на сході - Арестович

Напад на Запоріжжя без серйозного успіху на сході України неможливе.
Зараз російські окупанти стягують війська зі Запорізького напрямку.
Про це 8 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.
"Ми від Василівки очікували на наступ на Запоріжжя, але - ні. Виявляється, вони закопували там танки Т-62. Вони зняли частину військ та їх "героїчно" перекинули. Підозрюю, що на Херсонський напрямок, бо у них там неприємності. Це дозволяє мені зробити певні висновки. От під Попасну постягували усе боєздатне із сусіднього фронту, а це - 100-150 км. Раніше такого не було. Раніше російська армія мала можливість наступати на кількох напрямках одночасно. Вони стягували боєздатні частини з іншого фронту", - пояснив Арестович.
Радник голови Офісу президента додав, що новий напад на Запоріжжя без успіху на сході України - неможливий.
"Напад на Запоріжжя без серйозного успіху на сході неможливе. Технічно неможливе. Без успіху на сході, їм потрібно буде перекинути війська, перекомплектувати. І це для них погані новини, бо до нас приїде техніка. А якщо вони взагалі на сході не матимуть успіху, бо їх розгромлять - я не уявляю, чим вони наступатимуть", - пояснив Арестович.
Нагадаємо, Арестович розповів, що російські окупанти під час штурму Сєвєродонецька зазнають значних втрат.
Читайте також:
- "Апетити імперії не обмежуються Україною": Подоляк прокоментував плани РФ "скасувати" незалежність Литви
- Військовий експерт Олег Жданов розповів про російську загрозу для Одеси
- У США показали, як відправляють Україні гаубиці M777: фото