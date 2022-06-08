Наступ Росії на Запоріжжя неможливий без серйозного успіху на сході - Арестович

Наступ Росії на Запоріжжя неможливий без серйозного успіху на сході - Арестович

Напад на Запоріжжя без серйозного успіху на сході України неможливе.

Зараз російські окупанти стягують війська зі Запорізького напрямку.

Про це 8 червня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович у розмові з російським правозахисником та журналістом Марком Фейгіним.

"Ми від Василівки очікували на наступ на Запоріжжя, але - ні. Виявляється, вони закопували там танки Т-62. Вони зняли частину військ та їх "героїчно" перекинули. Підозрюю, що на Херсонський напрямок, бо у них там неприємності. Це дозволяє мені зробити певні висновки. От під Попасну постягували усе боєздатне із сусіднього фронту, а це - 100-150 км. Раніше такого не було. Раніше російська армія мала можливість наступати на кількох напрямках одночасно. Вони стягували боєздатні частини з іншого фронту", - пояснив Арестович.

Радник голови Офісу президента додав, що новий напад на Запоріжжя без успіху на сході України - неможливий.

"Напад на Запоріжжя без серйозного успіху на сході неможливе. Технічно неможливе. Без успіху на сході, їм потрібно буде перекинути війська, перекомплектувати. І це для них погані новини, бо до нас приїде техніка. А якщо вони взагалі на сході не матимуть успіху, бо їх розгромлять - я не уявляю, чим вони наступатимуть", - пояснив Арестович.

Нагадаємо, Арестович розповів, що російські окупанти під час штурму Сєвєродонецька зазнають значних втрат.

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