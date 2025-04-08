Наступ Росії різко сповільнився: із чим це пов'язано

Збройні Сили України. / © Associated Press

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Успіхи Росії на фронті в Україні суттєво сповільнилися за останні місяці — багато в чому через вдосконалення української тактики застосування безпілотників і оборонних систем, повідомляють західні розвідники та аналітики.

Про це пише видання The Telegraph.

За даними НАТО, Росія зараз захоплює вп’ятеро менше територій, ніж ще п’ять місяців тому. При цьому втрати серед російських військових зростають — зокрема, через спроби прорвати оборону на сході.

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“Ми бачимо, як просування РФ зменшується в міру наближення до щільно забудованих районів, таких як Покровськ. Втрати залишаються дуже високими”, — зазначив високопоставлений представник НАТО.

За словами аналітика Інституту вивчення війни Джорджа Барроса, російські наступи вже досягли кульмінації — тобто моменту, коли витрати перевищують можливу віддачу. Солдати виснажені, техніка — уражена ще до підходу до передових позицій.

Попри складну ситуацію на фронті, українські сили проводять локальні контратаки, особливо на Покровському та Торецькому напрямках, де відновлюють втрачені позиції. За даними ISW, ЗСУ також зупинили російські наступи в Запорізькій області та стримують просування ворога біля Харкова завдяки ефективним ударам безпілотників.

Саме дрони стали вирішальним інструментом сучасної війни. Україна використовує їх не лише для розвідки, а й для доставки боєприпасів і ураження техніки на відстані до 10 км від лінії фронту. За даними 59-ї штурмової бригади, 85% втрат противника завдають саме безпілотні системи.

Майкл Кофман, аналітик Фонду Карнегі, зазначає, що на сьогодні БПЛА відповідальні вже за понад 60% щоденних втрат армії РФ. Їх поєднання з артилерією та мінуванням суттєво ускладнило наступальні дії Москви.

Минулої осені Росія змогла просунутися на 730 км², однак у березні ця цифра скоротилася до 143 км². Водночас, за словами представника НАТО, українська армія поступово повертає ініціативу в окремих районах.

Попри зниження темпів наступу, Росія не припиняє спроб просування — Путін, як зазначають західні аналітики, прагне здобути якомога більше територій до потенційного початку переговорів. Його стратегічна мета — повне захоплення України — залишається незмінною.

Для цього Кремль продовжує збільшувати ресурс тиску: нещодавно президент РФ підписав указ про призов ще 160 000 солдатів — це найбільша кількість мобілізованих за останні 14 років. Утім, попри такі масштаби, прорив оборони ЗСУ виглядає малоймовірним — через виснаження армії РФ і серйозні втрати, яких вона зазнає на фронті.