ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
18
Час на прочитання
1 хв

Наступ Росії у березні сповільнився: скільки окупував ворог

За останні місяці динаміка окупації суттєво сповільнилася: у порівнянні з листопадом 2024 року місячні втрати територій впали майже в шість разів.

Автор публікації
Кирило Шостак Кирило Шостак
Наступ Росії у березні сповільнився: скільки окупував ворог

Війна в Україні. / © Associated Press

У березні 2025 року російські війська окупували 133 квадратні кілометри української території — це показник, співставний із квітнем і червнем 2024 року, що свідчить про зниження темпів наступу.

Такі дані надав DeepState.

За останні місяці динаміка окупації суттєво сповільнилася: у порівнянні з листопадом 2024 року місячні втрати територій впали майже в шість разів.

Втім, це не означає, що ворог зупинився. Росіяни поновили активні штурмові дії на кількох напрямках, і з другої половини березня помітно зросла інтенсивність атак у районі Покровська — до рівня кінця 2024-го, коли оборона на південь від міста опинялася під серйозним тиском.

Попри втому і низку проблем, Сили оборони України стримують просування ворога й знижують ефективність наступу. Зафіксовані випадки, коли у полон потрапляють погано підготовлені російські мобілізовані, які проходять лише кількаденну підготовку перед відправкою на передову.

Ймовірним викликом у найближчому майбутньому залишається угруповання військ із Курської області РФ — поки незрозуміло, куди саме його перекинуть або як розділять.

Раніше повідомлялось, що протягом 31 березня російські війська просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей, а також продовжили наступ на північний захід на Бєлгородщині.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie