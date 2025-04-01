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- Війна
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Наступ Росії у березні сповільнився: скільки окупував ворог
За останні місяці динаміка окупації суттєво сповільнилася: у порівнянні з листопадом 2024 року місячні втрати територій впали майже в шість разів.
У березні 2025 року російські війська окупували 133 квадратні кілометри української території — це показник, співставний із квітнем і червнем 2024 року, що свідчить про зниження темпів наступу.
Такі дані надав DeepState.
За останні місяці динаміка окупації суттєво сповільнилася: у порівнянні з листопадом 2024 року місячні втрати територій впали майже в шість разів.
Втім, це не означає, що ворог зупинився. Росіяни поновили активні штурмові дії на кількох напрямках, і з другої половини березня помітно зросла інтенсивність атак у районі Покровська — до рівня кінця 2024-го, коли оборона на південь від міста опинялася під серйозним тиском.
Попри втому і низку проблем, Сили оборони України стримують просування ворога й знижують ефективність наступу. Зафіксовані випадки, коли у полон потрапляють погано підготовлені російські мобілізовані, які проходять лише кількаденну підготовку перед відправкою на передову.
Ймовірним викликом у найближчому майбутньому залишається угруповання військ із Курської області РФ — поки незрозуміло, куди саме його перекинуть або як розділять.
Раніше повідомлялось, що протягом 31 березня російські війська просунулися вздовж кордону Сумської та Курської областей, а також продовжили наступ на північний захід на Бєлгородщині.