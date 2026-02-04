Наступ Росії у квітні: експерт попередив про нову загрозу для фронту

ЗСУ на фронті / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

У січні темпи просування російської окупаційної армії впали вдвічі. Проте це не свідчить про відмову Москви від агресивних планів. Навпаки, ворог використовує цей час для перегрупування, аби вже у квітні розпочати масштабну наступальну операцію.

Про це в інтерв’ю OBOZ.ua розповів військовий експерт Владислав Селезньов.

За словами аналітика, зниження інтенсивності просування росіян зумовлене об’єктивними факторами. Головні причини — складні погодні умови та специфіка боїв у містах.

«Ворог де-факто вперся в населені пункти. Бої тривають у передмістях Часового Яру, у Покровську та Мирнограді, у тій самій Костянтинівці та в районі Вовчанська. А просування в міській забудові вкрай складне», — пояснив Селезньов.

Експерт наголосив, що погода впливає не лише на піхоту, а й на роботу дронів. Утім, попри скромні територіальні здобутки, армія РФ має «політичне замовлення» Кремля — не зменшувати тиск і постійно шукати слабкі місця в українській обороні.

До чого готуватися навесні

Найбільшу загрозу експерт вбачає у планах противника на весну. Наразі фіксується передислокація російських сил і засобів, що свідчить про підготовку до ескалації.

«Думаю, що ворог вже ближче до квітня готується до масштабування наступальних дій. Погодні умови зміняться, поступово почне повертатися „зеленка“. Саме до цього часу противник намагатиметься сконцентрувати максимум своїх ресурсів», — зазначив Селезньов.

Плани Путіна залишаються незмінними: повний контроль над Донецькою та Луганською областями, а також захоплення Запорізької та Херсонської областей. Однак апетити Кремля сягають далі.

За словами експерта, під загрозою можуть опинитися регіони, які межують з РФ або знаходяться поблизу лінії фронту. Росіяни планують створення так званої «санітарної зони» за рахунок Дніпропетровської, Харківської, Сумської, Чернігівської областей.

«Якщо росіяни вважають своєю землю Запорізької та Донецької областей, то санітарну зону противник спробує формувати на території, зокрема, Дніпропетровської області», — попередив експерт.

Чи вистачить сил у ЗСУ

Реалізація цих планів напряму залежить від стійкості української оборони та наявності ресурсів. Селезньов підкреслив, що поле бою стане головним екзаменатором для амбіцій РФ.

Наразі ситуація залишається складною, зокрема у Вовчанську, де через тиск ворога та певні прорахунки командування було втрачено низку позицій. Проте за наявності фортифікацій та достатнього забезпечення, шанси окупантів на успіх експерт оцінює як примарні.

Нагадаємо, за даними проєкту DeepState, у січні 2026 року РФ окупувала 245 кв. км території України. Це майже вдвічі менше, ніж у листопаді та грудні. Найбільша активність ворога зберігалася на Покровському напрямку — на нього припало 33% усіх штурмів. Саме там противник зосереджує основні зусилля.