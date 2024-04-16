Наступ Росії в Україні може стати успішним через відсутність допомоги від США – ISW

Майбутні наступальні операції Росії можуть досягти суттєвіших і загрозливіших успіхів, якщо США продовжуватимуть відкладати надання допомоги Україні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що безпекова допомога США є життєво важливою для здатності ЗСУ захиститися від нинішніх і майбутніх російських наступальних операцій, які розпочнуться наприкінці весни-влітку цього року.

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Як заявив раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов, ЗСУ готуються до відбиття майбутнього великого наступу окупантів, який очікується наприкінці травня або на початку червня. За словами Буданова, цей наступ буде "катастрофічно складним" без військової допомоги від Заходу.

Водночас міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про напружену поточну ситуацію на сході держави, і що російські війська зосереджують зусилля на захід від Бахмута в напрямку Часового Яру. Міністр запевнив, що Сили оборони України успішно використовують сучасну техніку проти переважальної кількості особового складу ворога.

Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що українські війська на Бахмутському та Авдіївському напрямках можуть використовувати лише від одного до п'яти артснарядів на кожні 10 снарядів, випущених окупантами. Водночас, за словами Волошина, українська артилерія є точнішою від ворожої.

В Інституті вивчення війни зазначили, що здатність ЗСУ відбивати нещодавню активізацію наступальних операцій РФ на сході України погіршилася через нестачу матеріально-технічних засобів. Ймовірно, ця здатність погіршуватимуться в найближчому майбутньому, якщо США надалі затримуватимуть надання військової допомоги Україні.

"Російські війська наразі користуються дефіцитом українських матеріальних засобів, викликаних відсутністю безпекової допомоги з боку США, для досягнення незначних тактичних успіхів. Однак майбутні російські наступальні операції можуть досягти суттєвіших і загрозливіших успіхів, особливо на захід від Бахмута, якщо США продовжуватимуть відкладати надання допомоги Україні", – дійшли висновку в ISW.

Нагадаємо, спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

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