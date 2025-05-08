Наступ Росії влітку буде одним з найважчих за всю війну: військовий розкрив деталі

Російські окупанти / © Укрінформ

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Ситуація в російській економіці дійсно стає гіршою. Однак диктатор Володимир Путін вірить, що він ще має можливість зробити один серйозний крок.

Про це заявив політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов у коментарі «24 Каналу», зауваживши, що з точки зору логіки Путін мав би вже сідати за мирні переговори та виводити підприємства з-під санкцій, аби не добити економіку. Але він готовий почекати.

Коли почнуться перемовини

Як наголосив Сазонов, зараз Росія зосереджена на літній наступальній кампанії. Найімовірніше, жодного припинення вогню та мирних перемовин влітку не буде.

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Російський диктатор Путін вірить, що літом буде масштабний наступ Росії, в результаті якого вдасться щось захопити. Можливо, він ставить ціль повністю окупувати Донецьку область. Путін марить тим, аби увійти в російській підручники з історії як «собіратєль зємєль».

«Літня кампанія буде досить важкою. Можливо, найважчої з часів повномасштабного вторгнення. Ми це розуміли взимку. Ми готові. Вважаю, що в Путіна нічого не вийде. А вже восени перемовини відбудуться. Може, ближче до кінця осені, коли економічна ситуація в Росії стане вкрай важкою», — прогнозує Сазонов.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що США більше не наполягають на укладенні 30-денного перемир’я в Україні.

Натомість керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова до переговорів з Росією, але за однієї умови — після повноцінного припинення вогню.

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