Наступ Росії восени-взимку: начальник Генштабу ЗСУ розкрив плани ворога

Начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Реклама

Російська армія надалі прагне захопити всі території Донецької та Луганської областей, тож найближчими місяцями продовжить концентрувати основні зусилля на двох напрямках фронту — Покровському та Добропільському.

Про це начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов розповів у інтерв’ю виданню «Укрінформ».

Яка ситуація на фронті зараз?

За словами Гнатова, ситуація на лінії бойових дій зараз залишається складною. Російські окупанти активно штурмують позиції українських військ, створюючи перевагу у живій силі та техніці уп’ятеро-вшестеро.

Реклама

«Наступальні дії ворог веде вздовж усієї лінії зіткнення на тринадцяти основних оперативних напрямках, інтенсивність яких у середньому складає 160-190 штурмів на добу», — зазначив генерал-майор.

Найбільш напружена ситуація фіксується на сході України. Там російські війська мають значну перевагу та, використовуючи авіацію, артилерію і безпілотники-камікадзе, проводять наступ високої інтенсивності. Противник намагається захопити Часів Яр і Торецьк, створити умови для оточення Костянтинівки та охопити Покровсько-Мирноградську агломерацію.

«Слід зазначити, що наразі противник намагається широко використовувати тактику інфільтрації дрібних груп у тилові райони наших військ з їх подальшим накопиченням та розвитком наступу в нас у тилу», — наголосив Гнатов.

Як зараз діють українські війська?

Водночас Сили оборони України, за сприятливих умов, проводять штурмові дії для відновлення втрачених позицій, а також виявлення та знищення диверсійних груп російських загарбників у тилу.

Реклама

«У цілому, незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, противник не відмовляється від продовження наступальних дій. Від розвитку подій на головному напрямку, тобто Покровському, буде залежати характер дій противника на інших напрямках, зокрема Запорізькому», — зауважив начальник Генштабу.

На хід бойових дій, додав він, також впливатиме погода: через опади суттєво знизиться прохідність місцевості, що ускладнить маневреність військ.

Цілі російського наступу

За словами Гнатова, велика ймовірність, що Росія не відмовиться від реалізації своєї наступальної операції.

«Мета, про яку вони заявляли, нагадаю, прозвучала так: повне „звільнення“ Донецької та Луганської областей. Тобто з нашої точки зору це буде намагання вийти на адміністративні кордони саме Донецької та Луганської областей і повністю окупувати всю територію», — пояснив він.

Реклама

Отже, найближчим часом головними напрямками російського наступу залишатимуться Покровський і Добропільський.

Нагадаємо, за даними Інституту вивчення війни (ISW), на низці напрямків фронту зберігається складна ситуація, проте ЗСУ досягають тактичних успіхів, а втрати ворога зростають. Так, в українських військ є успіхи на Добропільському напрямку. На Новопавлівському напрямку захисники відбивають атаки та відтісняють росіян. На Сіверському напрямку ворог просунувся у тактичному районі Костянтинівка-Дружківка. На Покровському напрямку російська армія не має прогресу.