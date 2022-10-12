Наступ Росії з невизнаного Придністров'я: Братчук розповів, чи загрожує Одесі напад

Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук вважає, що Одесі не загрожує наступ окупаційної армії з невизнаного Придністров'я.

Про це він сказав 12 жовтня під час брифінгу.

Сергій Братчук наголосив, що у Придністров'ї присутній російський контингент, і командування окупаційної армії хотіло б його задіяти, проте поки Одесі нічого не загрожує, оскільки Сили оборони посилено патрулюють кордон.

"Ми вже чули про сім таких планів наступу. Не вдається росії у так званій ПНР провести мобілізаційні заходи, і хоч спостерігається певна активність, місцеві мешканці не хочуть долучатися до війська окупантів", - сказав Братчук.

Загроза наступу з невизнаного Придністров'я

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України обговорювалася загроза з невизнаного Придністров'я, де перебуває російський контингент. Через це в сепаратистському регіоні почалася хвиля диверсій, які, на думку, українських експертів, організовувала Росія, щоб втягнути Придністров'я у війну проти України.

У липні 2022 року голова української військової розвідки Кирило Буданов повідомляв, що Україна готова допомогти Молдові позбутися незаконних військових формувань на території так званого Придністров'я.

У серпні 2022 року Сергій Братчук заявляв, що в невизнаному Придністров'ї намагаються провести "тренування" з мобілізації.

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