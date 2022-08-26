Наступ Росії загальмувався через запеклий опір українців – британська розвідка

Наступ російських військ в Україні зупинився через власні невдалі дії окупантів та запеклий опір Збройних сил України.

Заяви російських офіційних осіб з цього приводу не відповідають дійсності.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

За даними британської розвідки, за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу сили, що діють в Україні, неодноразово порушували заплановані оперативні терміни. Досить імовірно, що Шойгу і президент Путін звільнили, як мінімум, шістьох генералів за те, що вони недостатньо швидко просувалися вперед.

"Наступ Росії застопорився через погані військові дії і запеклий опір України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, колишній керівник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень Майкл Кларк назвав час, протягом якого Володимир Путін ще зможе продовжувати свою "військову кампанію" в Україні.

"За моїми оцінками, Росію почнуть витісняти із захоплених території в першій половині наступного року через нестачу найнеобхіднішого, чого потребує армія (за винятком хіба що артилерійських стволів і боєприпасів). Якщо, звичайно, Міноборони РФ не проведе якусь масштабну мобілізацію. Навіть запасу артилерійських систем, за нашими оцінками, їм вистачить лише на 20-24 місяці", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що Путін сподівається, що дорога електроенергія і брак ресурсів цієї зими змусять ЄС натиснути на Україну, щоб укласти перемир’я з РФ на вигідних для Кремля умовах.

Зокрема, цю стратегію Reuters підтвердили два анонімні джерела з Кремля, які також говорять, що Росії буде складно продовжувати війну після зими. Одне з джерел також вважає, що прийнятні умови для Кремля ― віддати Росії весь Донбас і забезпечити "військовий нейтралітет" Києва.

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