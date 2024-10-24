Наступ російських військ на Селидове: чи зайшли окупанти до міста

Армія Російської Федерації просунулася біля міста Селидове в Донецькій області. Зараз тривають флангові бої. Росіянам важливо захопити цей населений пункт, аби піти на Покровськ.

Що відбувається навколо міста Селидове, де зосереджені ворожі сили, розповів екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в коментарі "24 Каналу".

"Зараз це найгарячіший напрямок, адже напряму взяти Покровськ ворог не міг. Україна створила потужні укріпрайони, а удари з флангів змусили противника переходити на Селидове", - розповів експерт.

Він наголошує, що для росіян захоплення цього міста є важливим із військового погляду, і з політичного. Після цього загарбники продовжать рух вперед, щоб прорвати фланг і почати нові наступальні операції. Так армія РФ зможе обійти Покровськ і створити загрозу з флангів.

"Наразі у місті йдуть бої на центральних вулицях між ворогом, який переважає у живій силі. Перед тим застосовувалися ракетні системи, артилерія, міномети й періодично удари КАБами", - наголосив Маломуж.

Після вогневого впливу, ворог починає операцію, йде бій за кожен будинок. Також рухається з флангів, щоб наших військових загнати в оточення або напівоточення. Зараз Україна готує низку контрзаходів.

Як повідомляв речник Національної гвардії Руслан Музичук, окупанти накопичують піхоту для активних штурмів Селидового. Росіяни намагаються накопичувати піхоту для штурмів групами по п'ять-сім осіб без підтримки броньованої техніки.

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