"Наступ триває": у ГУР Міноборони назвали "найголовнішу точку" ворога на Донбасі

Бойові дії на сході України відбуваються кожного дня.

Немає такого поняття, як другий чи третій етап війни Росії проти України. Це некоректне висловлювання.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону 17 квітня.

"Весь цей час триває наступ. Бойові дії відбуваються абсолютно кожного дня. Чим відрізняється тактика, яку вони зараз застосовують порівняно з першими днями війни (повномаштабного наступу Росії 24 лютого, - ред.)? Тут відповідь проста: вони почали робити концентрацію зусиль на визначених для них ділянках прориву. Таким основним напрямком зараз є напрямком з міста Ізюм. Це найголовніша точка, в якій вони максимально концентруються і будуть намагатися далі наступати", - сказав Буданов.

Він додав, що Збройні Сили України надійно захищають ці рубежі.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що оборонці Маріуполя відкинули ультиматум російських окупантів здати місто.

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