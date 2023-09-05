Наступ триває, ЗСУ закріплюють успіх в районі Роботиного - Генштаб

Збройні сили України продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області. Українські оборонці мають успіхи та закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Павло Ковальчук.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Роботине - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - повідомив представник ЗСУ.

За його словами, окупаційна армія зазнає значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. Крім того, окупанти здійснюють переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви.

Карта боїв Роботине. https://deepstatemap.live/

Нагадаємо, у Міноборони 28 серпня повідомили, що ЗСУ повністю звільнили Роботине. Тим часом російська війська чинять шалений опір, але Збройні Сили України просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого.

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