Наступ у Курській області може пришвидшити закінчення війни — шведський аналітик

Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів.

Наступ у Курській області РФ, стратегічні завдання якого командування Сил оборони України досі не розкриває, може призвести до швидшого закінчення війни, яку розв’язала Росія.

Таку думку висловив аналітик Шведського інституту міжнародних відносин Андреас Умланд у своїй колонці для Foreign Policy.

Він наголосив, що операція "українських сил" в Курській області РФ швидко перетворилась на найбільше територіальне просування від часів успішного контрнаступу в окупованих росіянами Харківській та Херсонській областях восени 2022 року.

Також читайте Наступ на Курську область: як операція в РФ вплинула на фронт в Україні

“Операція ЗСУ дає зрозуміти диктатору Володимиру Путіну, що Україна зберігає значний потенціал для заподіяння болю Росії. Якщо українські сили зможуть утримати та зберегти контроль над територією РФ, це може посилити вплив України на будь-які можливі переговори про припинення війни”, - зазначив Андреас Умланд.

Аналітик зауважив, що наразі незрозуміло, чи змогли росіяни зупинити просування ЗСУ. Водночас у мережі з'являються все більше кадрів з полоненими росіянами та знищеними колонами російської техніки. Тим часом українці стягують резерви та закріплюються на зайнятих рубежах.

На його думку, Київ у такий спосіб може готувати основу для потенційних переговорів про закінчення війни, прагнучи зміцнити свою позицію.

"Можливо, Зеленський вирішив зіграти в азартну гру, щоб змінити та прискорити динаміку конфлікту, у тому числі отримати більше важелів впливу, якщо переговори розпочнуться раніше, ніж передбачалося", - припустив Андреас Умланд.

Нагадаємо, Німеччина та інші союзники України раніше не хотіли дозволяти Україні вдарити по Росії, але наступ у Курській області РФ може змінити цю політику.

У прикордонні Росії палають підстанції: Курчатов, де розташована Курська АЕС, знеструмлено

Читайте також: