Наступ ворога у Сєвєродонецьку та терор на окупованих територіях: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

Наступ ворога у Сєвєродонецьку та терор на окупованих територіях: головне зі зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ розповів про всі найважливіші події на фронті за останню добу.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію щодо російського вторгнення станом на 18:00 1 червня.

Що у Білорусі?

На Волинському та Поліському напрямках основні зусилля збройних сил Білорусі зосереджуються на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій та проведенні заходів бойової підготовки.

В червні-липні заплановано проведення мобілізаційних навчань з військовими комісаріатами в Гомельській області. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

Сіверщина

Окупанти протягом доби вкотре обстріляли Сумську область. Під артилерійський обстріл потрапили українські підрозділи в районах населених пунктів Білопілля та Стукалівка.

Загалом на Сіверському напрямку противник активних дій не проводив, ознак створення ударних угруповань не виявлено. Проте аби продемонструвати свою присутність та скувати дії підрозділів Сил оборони росіяни продовжують утримувати у прикордонних районах Брянської та Курської областей підрозділи збройних сил Росії.

Харківщина

На Харківському напрямку основні зусилля росіяни зосереджують на утриманні зайнятих рубежів та стримуванні просування українських військ.

Ворог здійснює вогневе ураження позицій Сил оборони зі ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Руські Тишки, Золочів та Дергачі. Таким чином окупанти намагаються знизити наступальний потенціал українських військ

На Слов’янському напрямку загарбники обстріляли з артилерії українські підрозділи в районах населених пунктів Святогірськ та Рідне. Ворог вів наступ у напрямку Довгенького та Дібрівного (Ізюмський район Харківщини), зазнав втрат та відійшов.

Донбас

На Донецькому напрямку противник завдавав авіаційних ударів силами оперативно-тактичної авіації у районах Авдіївки, Нью-Йорка, Новоселівки, Щербаків та армійської авіації – неподалік населених пунктів Роти, Покровське та Новоселівка.

На Сєвєродонецькому напрямку ворог веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, має частковий успіх, встановив контроль над східною частиною міста.

На Бахмутському напрямку противник проводить штурм в Комишувасі, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних бойових дій окупанти не проводили.

Південь

На Південнобузькому напрямку ворог продовжує інженерне обладнання позицій та рубежів. Росіяни вели повітряну розвідку в районах населених пунктів Іванівка, Лепетиха та Зеленодольськ.

Окупанти збільшили інтенсивність вогневого ураження українських військ із мінометів та ствольної артилерії в районах населених пунктів Снігурівка, Високопілля і Золота Балка. Вони продовжують обстріли об’єктів цивільної інфраструктури та житлових кварталів, обстріляли Миколаїв.

На Бессарабському напрямку суттєвих змін в діяльності підрозділів противника не відмічається.

Терор на окупованих територіях

На тимчасово зайнятих територіях окупанти продовжують обмежувати права та свободи громадян України.

Зокрема, росіяни обмежують пересування, проводять "фільтраційні заходи" та поглиблюють гуманітарну кризу. Військовослужбовці РФ грабують мирних жителів.

В окремих населених пунктах ворог організовує відновлення пошкодженої військової техніки на потужностях місцевих підприємств. Так, ремонт військової техніки виявлено в місті Берислав (Херсонська область) в цехах Бериславського машинобудівного заводу.

Практично на всій тимчасово захопленій території окупанти заблокували доступ місцевого населення до українських операторів мобільного зв’язку та Інтернету.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен анонсував надання Україні ракетних систем.