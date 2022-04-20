Наступ уздовж усього фронту ведуть вороги, у прифронтових селах стоїть запах пороху

Українці не дають ворогу просовуватись вглиб.

Російські авіація, артилерія й танки продовжують завдавати масованих ударів від північного сходу на Харківщині і аж до Миколаївщини. У Луганській області ворожа піхота, за підтримки бронетехніки, спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну. У прилеглих селах від прямих влучань ворожих снарядів мов карткові почали складатися житлові будинки.

Про це йдеться в ТСН.

Була ніч пекельного, масованого ворожого вогню. Російські снаряди сотнями вибухали на позиціях українських військових та трощили будинки цивільних жителів всієї прифронтової України.

Під прикриттям артилерії з авіацією, на Луганщині окупанти спробували штурмувати Рубіжне й Попасну. Над Сєверодонецьком, світлою порою у небо здіймались хмари чорного диму. Ворожі гелікоптери з дистанції, без розбору розстрілювали усе на своєму шляху. Саме напередодні, каже Олексій, прилетіло і у його будинок, неподалік Попасної. «Тихо-тихо було, а потім під вечір, раз прилетело и все. Я в погребі уже», - каже чоловік.

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У погребах, місцеві мешканці тепер, не лише ховаються від бомбардувань, вони під землею живуть. На вулицю подихати й озирнутися, люди виходять на лічені хвилини. І лише, коли бодай трохи затихає канонада.

Перші ворожі снаряди прилетіли у село, саме коли росіяни узялися штурмувати Попасну. Ніні, просто на вулицях райцентру - перманентно спалахують вуличні бої. Середмістя, ущент зруйноване. Дістатися туди, або ж виїхати звідти, дуже складно.

Дорога на Попасну, фізично існує, та щойно починається нова хвиля ворожої артилерійської навали, той шлях миттю перетворюється на смертельно небезпечний маршрут. Хто може їде, переважно у зворотньому напрямку.

У Луганській області ворожа піхота спробувала вкотре штурмувати Рубіжне й Попасну

Потужна артилерійська канонада, кажуть місцеві, не припиняється вже четверту добу поспіль. У повітрі стоїть дуже стійкий і ядучий запах пороху. Той запах, кажуть місцеві, не зникає увесь останній тиждень. Але він не лише через ворожі атаки. Українська артилерія, не стомлюється відвантажувати окупантам нищівні порції заспокійливого. Саме завдяки ювелірній роботі наших бійцям та стійкості піхотинців - усі численні спроби рашистів заволодіти Попасною, дотепер - успіху не мали.

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