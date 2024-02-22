Наступ ворога на Лимано-Куп’янському напрямку: відбулися 11 боїв, ЗСУ взяли полонених

На цій ділянці фронту російські винищувачі за один раз скидають від двох до шести КАБів. Тривають жорсткі бої.

Російські війська продовжують наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку. Протягом доби там відбулися 11 бойових зіткнень, під час яких ворог зазнав втрат і п’ятеро окупантів потрапили в полон до ЗСУ.

Про це спікер ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш повідомив у ефірі телемарафону 22 лютого.

"Станом на зараз у смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" відбуваються жорсткі бойові дії. Противник продовжує свої наступальні дії на Лимано-Куп’янському напрямку", – сказав Євлаш.

Ситуація на Лимано-Куп’янському напрямку

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Зокрема, там ворог протягом доби доби 725 разів обстріляв позиції ЗСУ з усіх наявних видів артилерії, танків, гранатометів. Загарбники також завдали 29 ударів дронами-камікадзе і 10 разів застосували авіацію – Су-34 та Су-25. Водночас не виконали завдання 97 російських дронів.

"Від двох до шести керованих авіаційних бомб за один раз скидають російські винищувачі на цій ділянці фронту", – зазначив речник ОСУВ "Хортиця".

Протягом доби там відбулося 11 бойових зіткнень, під час яких російські війська втратили 398 бійців, ще п’ятеро окупантів поповнили обмінний фонд.

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Українські захисники уразили 138 одиниць російських озброєння та техніки: зокрема, шість БМП, п’ять МТ-ЛБ, 10 гармат різних типів, 15 автомобілів, система ППО "Стріла-10", станції радіоелектронної боротьби "Дзюдоїст" та "Стриж".

Нагадаємо, напередодні Євлаш пояснив, що Куп'янськ залишається основною метою для окупантів на Харківщині, адже там є залізниця і можна розмістити логістичний хаб для забезпечення угруповання російських військ.

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