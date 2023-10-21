Наступ ворога йде по всій ділянці фронту протяжністю 1000 км: експерт розповів деталі

Наступ противника йде по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км. Окрім концентрації ворожих сил на Авдіївському напрямку противник зосередив потужні сили на Куп'янсько - Лиманському напрямку, а також має угруповання біля Бахмута.

Про це в етері "Еспресо" розповів військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов.

"Давайте говорити про те, що наступ противника йде по всій лінії бойового зіткнення, тобто по всій ділянці російсько-українського фронту протяжністю 1000 км. Хибна теза, яку намагається просунути Інститут вивчення війни, що зусилля окупаційної армії зосереджено виключно в районі Авдіївки. Однак на Куп'янсько - Лиманському напрямку зосереджено 120 тисяч особового складу армії РФ та 1300 одиниць бронетехніки. Для порівняння та розуміння ситуації, на Бахмутському напрямку, який вважається найбільш проблемним, зосереджено російське угруповання чисельністю у 50 тисяч особового складу та 200 одиниць бронетехніки", - зауважив військовий експерт.

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За його словами, на Авдіївку перші три дні наступ вівся силами трьох російських батальйонів. Окупанти намагаються взяти під свій контроль всю територію Донецької області.

"Станом на жовтень ЗСУ контролюють понад 50% території Донецької області. А це політична та особова поразка російського диктатора. Нагадаю, що 30 вересня 2022 року Путін підписав указ про включення так званої ДНР до складу РФ у рамках адміністративних кордонів області. Тобто за рік після путінського указу окупанти так і не змогли виконати ані самий указ, ані перший етап свого СВО – встановити контроль над цією територією Луганської та Донецької областей", - прокоментував співголова ГІ "Права Справа".

Дмитро Снєгирьов підкреслив, що ситуація біля Авдіївки важка і демонструє ефективний характер активної оборони з боку ЗСУ.

Мапа боїв на Донеччині / Фото: Еспресо.TV

"Варто зазначити, що на Авдіївському напрямку біля Красногорівки протягом останньої доби ЗСУ відбили раніше втрачені позиції в окупантів. Крім того, призупинено просування ворога по флангах. Точаться важкі бої в районі терикона, який противник не контролює. Окупанти намагаються вийти на рівень залізничних колій по флангах українського угруповання, але ці спроби нейтралізуються ЗСУ. Тому, не випадково за останню добу 20 жовтня такі чисельні втрати противника у важкій техніці й в особовому складі. Це найбільші втрати окупантів протягом доби за весь період російсько-української війни", - резюмував Снєгирьов.

Раніше речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун заявив, що російські війська знизили активність своїх військ біля Авдіївки, утім, не відмовляються від свої намірів.

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