"Наступ йде вдало": Арестович розповів, як 2 українських танки знищили 10 ворожих 

Ворог зазнав втрат.
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про героїчний випадок під час воєнних дій.
“У селі Дмитрівка два наших танки викотилися на посилену роту противника, а це 10 танків. У результаті два наших танки знищили всі танки ворога і чисельну кількість БМП. Противник відступив, це видатний приклад героїзму. Багато техніки ми захоплюємо. Наступ йде вдало”, - сказав він.
Нагадаємо, українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".
А у Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога.
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