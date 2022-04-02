"Наступ йде вдало": Арестович розповів, як 2 українських танки знищили 10 ворожих 

Ворог зазнав втрат.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив про героїчний випадок під час воєнних дій.

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“У селі Дмитрівка два наших танки викотилися на посилену роту противника, а це 10 танків. У результаті два наших танки знищили всі танки ворога і чисельну кількість БМП. Противник відступив, це видатний приклад героїзму. Багато техніки ми захоплюємо. Наступ йде вдало”, - сказав він.

Нагадаємо, українські військові знищили російську важку вогнеметну систему "Буратіно".

А у Держспецзв’язку показали, як українські захисники знищують колону з забезпеченням ворога.

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