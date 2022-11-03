Наступ з Білорусі: аналітик назвав передумови для нової атаки росіян на Україну

Росія може просто хотіти відтягти українські війська з інших напрямків.

Задля наступу на Україну з Білорусі Росії необхідно створити угруповання зі 100 тис. військових із технікою. На сьогодні РФ не має відповідних ресурсів, тож у найближчі три-п’ять місяців чекати на ескалацію не варто.

Про це військовий аналітик з Білорусі Олександр Алесін розповів у ефірі "Апостроф TV".

Він зазначив – аби атакувати та розбити сильну українську армію, потрібен дуже потужний ударний кулак на території Білорусі.

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"Я вважаю, що необхідно не менше ста тисяч військовослужбовців та відповідна кількість техніки: танків, бойових броньованих машин, артилерійських установок та іншого. Поки що такого угруповання на території Білорусі немає і зібрати його буде непросто, тому що російська армія відчуває нестачу солдатів і дефіцит бойової техніки", – розповів Алесін.

За його прогнозами, у найближчі три-п'ять місяців у Білорусі не з’явиться таке потужне угруповання, адже Росії бракуватиме сил.

Аналітик також звернув увагу на слова російського генерал-полковника Андрія Картаполова, який зараз очолює комісію з оборони Держдуми. Той сказав, що угруповання російських військ у РБ розгорнуте проти країн НАТО на Заході – Польщі та країн Балтії

"Це його слова, але я думаю, у цих словах є правда та конфлікту на кордоні Білорусі та України поки що не буде", – пояснив Алесін.

Проте він таки застеріг про небезпеку від створення угруповання в Білорусі. За оцінками аналітика, РФ такими діями намагається відтягнути ЗСУ зі східного фронту до білоруського кордону.

"Активізація російських військ в Україні можлива, тому вони хочуть відтягнути якнайбільше військ на кордон з Білоруссю, щоб зменшилася їхня кількість, яка протистоїть російським військам. Тому це розгортання угруповання в Білорусі є відволікаючим маневром", – пояснив військовий аналітик.

Загроза наступу з Білорусі

Росіяни будуть готові до наступу з Білорусі, коли зберуть там угруповання у 50-70 тис. військових. Поки що цього немає, повідомив помічник командувача Об'єднаних сил ЗСУ зі стратегічних комунікацій Євгеній Силкін.

Росія перекинула до Білорусі винищувачі-перехоплювачі, здатні нести ракети "Кинджал", повідомили у британській розвідці. Там вважають, що РФ таким чином подає сигнал Заходу та дедалі більше втягує Білорусь у війну.

На думку російського опозиціонера і юриста Марка Фейгіна, російські чи російсько-білоруські війська можуть спробувати зайти до України з півночі. Однак це буде наступ не на Київ, а, можливо, на Львів – щоб перерізати шляхи постачання озброєння.

Загроза нападу Росії на Україну з території Білорусі може бути фейковою, адже на сьогодні країна-агресорка вивозить з РБ військову техніку, а не завозить її до країни. Таку оцінку дав аналітик білоруського Інституту стратегічних досліджень Вадим Можейко.

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