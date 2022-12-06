"Наступ з Білорусі": Буданов пояснив, чи є загрози та попередив про хитрість росіян

Буданов вважає, що РФ стягує війська до Білорусі для оборони, а не нападу.
Голова Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що заяви про "повторний наступ з Білорусі" - це інформаційна спецоперація Росії проти України.
Про це він сказав в етері телемарафону.
Буданов наголосив, що росіяни хитрістю хочуть створити ілюзію повторної загрози, щоб змусити українців панікувати та відтягнути військових із лінії фронту на українсько-білоруський кордон. Голова військової розвідки пояснив, що росіяни звезли мобілізованих до Білорусі з метою оборони, а не наступу.
"Все, що коїться у нас в медіа просторі, пов’язане з тематикою Білорусі - це відлуння російської інформаційної спеціальної операції. Головна мета - це посіяти паніку серед суспільства і відтягнути наші сили і засоби від реальних бойових дій на передовій", - пояснив Кирило Буданов.
Роль Білорусі у війні проти України
24 лютого з території Білорусі почався повномасштабний наступ на Київ. Ця держава також надає плацтдарм для ракетних ударів РФ по території України.
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у війні проти України на боці Росії. Також Лукашенко навіть закликав українців капітулювати, бо "Росія знищить нашу державу".
Зараз ця країна приймає у себе російських окупантів, де відбуються їхні навчання. Також Білорусь постачає Росії боєприпаси та бронетехніку.
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