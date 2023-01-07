Наступ з Білорусі: генерал заявив, що розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями

Поки що Україна не фіксує намірів ворога проводити наступ з території РБ, проте готується до цього.

Безпосередньої загрози наступу з Білорусі на Україну наразі немає, проте розглядаються можливі варіанти агресії найближчими місяцями.

Про це командувач угруповання Сил і засобів оборони Києва генерал-лейтенант Олександр Павлюк розповів у інтерв'ю "Суспільному", опублікованому 7 січня.

Він зазначив, що наразі немає безпосередньої загрози повторного наступу з території Білорусі, адже ворог не має необхідних сил і засобів.

"На території, що є кордоном між Україною та Білоруссю, є певні угрупування. Але, враховуючи наш потенціал, малоймовірно, що вони будуть мати успіх. Все, що зараз робиться, – стримуються наші сили на північному кордоні для того, щоб ми не могли перекинути їх на схід", – пояснив Павлюк.

За його словами, відбувається окупація Білорусі військовими силами, які розміщуються на полігонах, скоріш за все, на тривалий час. Генерал вважає, що "майбутнього Білорусі, як самостійної країни не буде".

"Ми розглядаємо можливі варіанти агресії в найближчі місяці. Але для цього потрібно перекинути відповідні сили й засоби, які зараз Росією відновлюються на їхніх полігонах. Поки що таких намірів ми не бачимо, але готуємось до них", – повідомив командувач обороною Києва.

Він також запевнив, що українські військові постійно відстежують рух російських окупантів із полігонів. Українське угруповання на кордоні з Білоруссю готове зустріти ворога.

"Навколо Києва існує декілька рубежів оборони загальною протяжністю близько тисячі кілометрів. Там на основі професійних позицій, довготривалих споруд створена потужна система оборони", – розповів Павлюк.

Загроза з Білорусі

Нагадаємо, раніше Павлюк повідомляв, що в разі вторгнення з Білорусі Сили оборони України планують зупинити ворога ще на кордоні. За словами генерала, військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби наступу на Київ.

Додамо, що до Білорусі продовжують прибувати російські війська і військова техніка. Так, 6 січня туди прибули три ешелони з технікою збройних сил РФ: "Урали", "Камази", БТРи, бензовози та вагони з особовим складом.

Зауважимо, що в середині грудня 2022 року головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний попередив, що Росія готує близько 200 тис. військових, які підуть у наступ або на Донбасі, або з півдня, або з Білорусі.

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