Наступ з Білорусі: Рахманін заявив про зростання загрози та назвав дві причини для атаки

На сьогодні зарано говорити про те, що наступ почнеться "буквально завтра".

Загроза наступу на Україну з Білорусі справді зросла, і за логікою, такий наступ можливий хоча б з двох військово-політичних причин.

Про це член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін розповів у інтерв’ю "Радіо НВ".

За його словами, в Білорусі з’явився намір створити ударне угруповання для наступу.

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"Зараз загроза підвищилася. Це видно за деякими маркерами (є таке поняття в розвідувальній лексиці). Є певні рухи, дії, за якими можна визначити, чи противник готується до створення ударного угруповання. Частина цих маркерів вже з’явилася. Можна говорити про те, що намір створити ударне угруповання там з’явився. Принаймні, противник це демонструє", – розповів нардеп.

Водночас він зазначив, що наразі важко сказати – чи це відволікання уваги, чи це справді підготовка до масштабного наступу.

"Але я знаю, що ця ситуація перебуває у фокусі уваги і головкома, і Генштабу, і Ставки верховного головнокомандувача, і РНБОУ. І, зрозуміло, що до цього готуються. Бо справді, в Білорусі відбуваються певні рухи", – додав Рахманін.

Що зараз відбувається в Білорусі

Він уточнив, що йдеться про певні дії на білоруських аеродромах, де навіть будуються додаткові злітно-посадкові смуги, приводяться в належний стан наявні. Також у РБ готуються додаткові території та приміщення для приймання великої кількості особового складу.

"Росіяни зараз перекидають туди певну кількість підрозділів. Але й те, що і білоруські збройні сили перейшли на більш інтенсивний режим тренувань. Власне, оцей режим навчання і тренування перманентний триває ще від кінця весни. Їх активно муштрують за різними дисциплінами, починаючи від форсування водних перешкод, закінчуючи евакуацією поранених з поля бою", – повідомив член комітету з питань нацбезпеки.

Чому наступу не буде "буквально завтра"

Він наголосив, що на сьогодні зарано говорити про те, що наступ почнеться "буквально завтра". Адже противнику треба створити ударний кулак, а для Росії це важко.

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"Бо за рахунок мобілізації вона поки що компенсує наявні втрати і вирівнює лінію фронту на особливо критичних ділянках. І Білорусь не виконала обіцянки. Лукашенко обіцяв суттєво збільшити чисельність збройних сил і контрактників. Бо значну частину ЗС РБ складають призовники, яких не планують використовувати у війні (принаймні, на сьогодні), також вони точно не є ефективними, вмотивованими, кваліфікованими вояками. Ось Лукашенко з тим планом не впорався", – пояснив Рахманін.

Він додав, що зараз білоруси роблять певні рухи. В них почалися певні елементи прихованої мобілізації.

"Але на сьогодні ми можемо говорити лише про 5 боєздатних бригад. Цього недостатньо. Тим більше, що значну частину цих бригад складають призовники", – звернув увагу нардеп.

За його словами, для підготування ударного угруповання росіянам потрібен певний час. Їм треба спершу компенсувати втрати, яких зазнав арсенал збройних сил Білорусі після того, як білоруси поділилися зброєю й технікою з росіянами. Росії також потрібно довезти ще додаткові засоби, аби забезпечити наступ.

Дві причини, чому наступ таки можливий

Рахманін сказав, що за логікою такий наступ можливий хоча б з двох військово-політичних причин. По-перше, президент РФ Володимир Путін розуміє, що виграти затяжну складну війну не виходить.

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"Він розуміє, що для нього ледь не єдиний спосіб швидко виграти цю війну без застосування тактичної ядерної зброї - це спробувати зробити успішний наступ на Київ. Заволодіти столицею і в такий спосіб примусити українську владу підписати перемир’я, мир, ультиматум (як завгодно це називайте)", – пояснив політик.

Друга причина – росіян дуже непокоїть збільшення кількості і якості озброєння для ЗСУ від західних партнерів. А Білорусь – дуже вигідний і зручний плацдарм для перерізання шляхів постачання, адже країна межує з п’ятьма областями України. Нардеп зазначив, якщо росіяни спробують створити ударний кулак і перерізати шляхи постачання (автомобільні, залізничні) із заходу на схід, то це суттєво обмежить функціонал ЗСУ.

Загроза наступу з Білорусі

Генштаб ЗСУ 20 жовтня повідомив про зростання загрози наступу росіян на Україну з боку Білорусі. Напрямком наступу може стати захід білорусько-українського кордону, щоб перерізати постачання озброєння.

Коментуючи зростання військової активності в Білорусі (перекидання військ і техніки), військовий експерт Петро Черник сказав, що Білорусь може готуватися до нападу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович запевнив, що в разі наступу російських військ з боку Білорусі в напрямку Волині бойові дії завершаться перемогою України усього через 18 днів із втратами ворога по 500 осіб на день.

Очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов сказав, що Росія справді зараз перекидає до Білорусі свої підрозділи, але тієї кількості зовсім недостатньо для формування ударних угруповань, які могли б здійснити наступ.

Білорусь не нападе - дані британської розвідки

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