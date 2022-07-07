Наступ з Білорусі та Придністров’я – один з можливих сценаріїв: у Міноборони оцінили ймовірність

Наразі можливість вторгнення ворога з території Білорусі та невизнаного Придністров'я малоймовірна, але розглядається.

Українська розвідка оцінює як низьку ймовірність проведення наступу з Білорусі та Придністров’я.

Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла на брифінгу 7 липня.

"З огляду на відсутність ознак щодо створення на території Придністров'я та Білорусі наступальних угрупувань, а також відсутності на вказаних територіях зазначеної кількості російських військ, на теперішній час ГУР розглядає ймовірність проведення наступу, як один з можливих сценаріїв, але оцінює цю ймовірність як низьку", – пояснила заступниця міністра.

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Нагадаємо, напередодні Маляр повідомила, що в Білорусі триває інформаційне кампанія РФ щодо нагнітання антиукраїнської ситуації.

Водночас Білорусь знову перекидає техніку, яка перевозить ракети, і продовжує заборону на польоти біля кордону з Україною.