"Наступ з Білорусі та втеча Зеленського": які фейки поширює російська пропаганда

Центр закликає українців не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Крім війни на полі бою, Росія веде інформаційну, яка спрямована посіяти хаос та паніку серед мирного населення. Серед найбільш поширюваних сьогоднішніх фейків - нібито "втеча" українського президента та "наступ" армії Білорусі.

Центр протидії дезінформації при РНБО публікує добірку російських фейків.

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Ворог поширив такі дезінформаційні повідомлення:

1. "Володимир Зеленський був евакуйований з Києва"

Президент України записав відеозвернення з вул.Банкової об 11:02 .

2. "Почався наступ з території Республіки Білорусь"

Голова Чернігівської ОВА повідомив, що ситуація на держкордоні України контрольована.

3. "Одночасно з ракетними ударами почався наступ рашистів по всій лінії фронту"

Така інформація не підтверджена.

4. "В Україні було повністю знищено усю інфраструктуру"

Прем’єр-міністр України заявив про пошкодження 11 об’єктів інфраструктури.

5. "Почалась масова евакуація співробітників посольств в Україні"

Така інформація не підтверджена

Центр закликає українців не піддаватись паніці, слухати поради державних органів та довіряти інформації лише з перевірених джерел.

Обстріли РФ по Україні

Зранку 10 жовтня росіяни активізували свій терор щодо мирного населення. Відомо, що окупанти випустили 83 ракети, 43 з них збито.

Зокрема, російська армія випустила ракети по Київщині. Ворожі ракети, зокрема, атакували чотири райони Києва: Шевченківський, Святошинський, Голосіївський та Деснянський. Загинуло щонайменше п'ять людей, понад 30 постраждали.

Крім того, в різних містах України пошкджено об'єкти критичної інфрастуктури. Зокрема, у Хмельницькій, Сумській, Івано-Франківській, Полтаській областях.

Путін прокоментував ранкові удари по Києву та низці міст України та визнав, що ракетні удари по території України 10 жовтня завдавали "високоточною зброєю по об'єктах інфраструктури". За словами Путіна, ініціаторами обстрілів було Міноборони, а план розробляв Генштаб.

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