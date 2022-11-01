Наступ з боку Білорусі: російський опозиціонер спрогнозував, як це може бути

Росія загострює ситуацію зі втягненням Білорусі у війну проти України.

Білорусь, що фактично окупована Росією, надала їй свої території для розміщення армії, однак наступ звідти може відбутися і без залучення білорусів.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін.

"Російські війська ходять по території Білорусі, куди захочуть, та використовують її територію, як заманеться. Водночас самопроголошений президент Лукашенко чинити цьому опір не може або не хоче. Досі він опирається лише одному – безпосередньому залученню білоруської армії до війни з українцями. Поки що це йому вдається, але незрозуміло, як довго це триватиме", – зазначив Фейгін.

За словами експерта, наступ з Білорусі може відбутися і без залучення її армії.

"Російські війська вже нападали звідти у лютому, тож говорити, що зараз вони просто передислоковуються просто так – не варто, адже подібне вже було у 2021 році", – зазначив Фейгін.

На його думку, російські чи російсько-білоруські війська справді можуть знову зайти в Україну з півночі. Однак цього разу вони, ймовірно, підуть не на Київ, розуміючи беззмістовність цього, а на Львів – для того, щоб перерізати шляхи постачання озброєння з Польщі в Україну.

У це я вірю. Вийде чи ні – скоріше ні, аніж так, – сказав опозиційний правозахисник.

За словами Фейгіна, щодо наступу на Україну Білорусь, скоріш за все, поведеться так, як поводиться дев'ятий місяць.

"На словах вони більше підтримують Росію, на ділі – 50 на 50, наприклад, віддають озброєння та боєприпаси Росії, а самі роблять все, щоб не брати участі у війні. Так чи інакше Білорусь є союзником окупантів у цій війні", – сказав він.

Наразі зв'язок6 Москва – Мінськ – Тегеран став очевидним. Однак більше союзників у РФ не буде. Білорусі в цій ситуації нікуди подітися, на відміну від Ірану.

"Білорусь діє так, ніби біжить якимось коридором. Просто намагається бігти повільніше, щоб не так швидко дістатися до фінальної точки, оскільки зрозуміло, якою вона буде", – додав Фейгін.

Нагадаємо, військовий експерт Петро Черник не виключає, що через декілька тижнів росіяни змінять тактику обстрілів українських міст та інфраструктури.

Росія протягом 31 жовтня атакувала Україну ракетами різних типів та безпілотниками на загальну суму близько 760 млн доларів.

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