"Наступ захлинувся": у розвідці пояснили, чому Росія мобілізовує людей з Криму та ОРДЛО

"Наступ захлинувся": у розвідці пояснили, чому Росія мобілізовує людей з Криму та ОРДЛО

Багато підрозділів РФ на цьому етапі вже знищено або втратили боєздатність, сказав головний розвідник України.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, що Росія проводить приховану мобілізацію на окупованому Донбасі та в Криму, оскільки їй бракує сил для наступу.

Про це Буданов розповів в інтерв’ю 11 березня.

"Наступ захлинувся. Фактично не вистачає ресурсів та сил для продовження наступу. Зараз спостерігається підвіз нових підрозділів, абсолютно з усієї Росії. Проводиться те, що називається прихована мобілізація, мобілізується все населення, на жаль, наших тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та анексованої республіки Крим", ­– розповів голова ГУР МО.

Він додав, що Росія перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів.

"Багато підрозділів на цьому етапі вже знищено або втратили боєздатність, і за рахунок цих резервів проводиться відновлення їхньої боєздатності. Також за рахунок перегрупування проводиться посилення військ на важливих для Росії напрямках", - розповів Буданов.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ 9 березня повідомили, що Росія проводить приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів в окупованих Криму та Донбасі, а також Краснодарському краї РФ. Ворог активізував діяльність щодо набору добровольців для війни на території України. Крім того, зафіксовано випадки відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів РФ задля поповнення резерву армії загарбників.