Наступ завмер: експерт розкрив неочікувану правду про ситуацію на Сумському напрямку

Наступ РФ на Сумщині / © Associated Press

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У найближчій перспективі серйозні зрушення на Сумському напрямку навряд чи відбудуться.

Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, дії ворога на Сумщині схожі на торішній наступ на Харківщині. Тоді окупанти змогли просунутися лише на 10 км, а потім зупинилися, наштовхнувшись на українські фортифікації.

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Селезньов спростував закиди щодо неефективності роботи ексголови Сумської ОВА, зазначивши, що відсутність втрат територій на Сумщині, на відміну від 91 км² втрачених на Харківщині минулого тижня, свідчить про ефективну роботу фортифікацій та ЗСУ.

Наразі ворог активно шукає додаткові ресурси, перекидаючи їх з Куп’янського, Вовчанського та Липецького напрямків. Мета — компенсувати значні втрати у штурмових загонах і створити кратну перевагу. Селезньов навів дані про зосередження близько 50 тисяч російських військових на Сумщині, що втричі більше, ніж українських Сил оборони на цьому напрямку.

Проте, на думку експерта, таке співвідношення сил є прийнятним, оскільки українські війська перебувають під захистом інженерно-технічних споруд і ведуть оборону. Селезньов підкреслив, що без додаткових десятків тисяч особового складу ворог не зможе докорінно змінити ситуацію на цьому напрямку найближчим часом. Якби така можливість була, росіяни б її вже використали.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський окремо обговорив ситуацію на Сумському напрямку. Він повідомив, що всі важливі завдання та конкретні позиції, визначені для українських військових тиждень тому, повністю виконані.

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Зеленський наголосив, що росіяни не змогли наступати на Сумщині завдяки ефективній роботі кожного українського підрозділу на цьому напрямку. Крім того, Україна продовжує активні дії в межах Курської операції, яка успішно триває вже майже 10 місяців.