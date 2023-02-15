Наступ ЗСУ може розпочатися раніше, ніж очікувалося: Піонтковський про підсумки "Рамштайну"

Контрнаступ Збройних сил України може розпочатися вже найближчими тижнями, а не до кінця весни, як очікувалося.

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський на каналі "Freeдом", підбиваючи підсумки саміту "Рамштайн", де обговорювалася військова допомога Україні.

Піонтковський нагадав про виступ на саміті глави Петагона Ллойда Остіна:

"Дуже сильний був виступ... Важлива фраза була — ми вступили в критичну фазу цієї війни і найближчі тижні будуть вирішальними. Фраза про найближчі тижні була трансформована ним у заключному виступі дуже суттєво. Він сказав, що ми стоїмо на порозі українського весняного наступу, і він почнеться найближчими тижнями (weeks away)".

За словами політолога, "це досить серйозна зміна уявлень про перспективи війни".

"Всі виходили з того, що так званий російський контрнаступ захлинається, як це було під Вугледаром. Його максимальним підсумком буде оголошення Путіним 21 лютого, що він узяв Парасковіївку або кілька вулиць у Бахмуті. Але всі очікували, що Росія використовує вікно можливостей. Березень- квітень — це бездоріжжя, яке заважає сторонам робити активні дії, а Україна почне наступ, отримавши повний набір зброї, десь уже в травні-червні. Зараз йдеться про наступ "weeks away", — наголосив він.

Як зазначив Піонтковський, в останні два дні генсек НАТО Єнс Столтенберг і представники американського президента "роблять нові заяви, які нібито підштовхують Україну до наступу".

"Настав вирішальний момент, і українці повинні перейти в наступ, звільнивши максимально більше своїх територій. Мабуть, Україна, США, Великобританія та вся західна коаліція ухвалили рішення про перехід у серйозний контрнаступ — не на початку травня, а найближчими тижнями", — вважає він.

Нагадаємо, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що західні союзники сповнені рішучості продовжувати підтримку України та вірять в успіх українських військ під час весняного наступу.

Союзники вирішили виділити Україні танки та бронетехніку, засоби ППО та боєприпаси.

Однак рішення про передачу Україні далекобійних ракет та авіації Захід поки що не прийняв. За інформацією Financial Times, США все ж таки можуть передати свої F-16, або надати дозвіл третім країнам на їхній реекспорт.

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