"Наступ" ЗСУ на Бєлгород: як Кремль розганяє новий фейк і що за цим стоїть

В РФ пропаганда активно розповсюджує чутки про начебто підготовку нападу Збройних сил України на прикордонні російські міста - Бєлгород, Брянськ, Курськ. Називають навіть термін наступу - вже цієї зими. Разом з цим з'являються новини про будівництво в Бєлгородській області протитанкових укріплень і формування загонів "народного ополчення".

Експерти в ексклюзивних коментарях для ТСН.ua пояснили, чому путінська пропаганда розганяє тему нападу на територію РФ, і що це означає для України.

У Путіна стикнулися з серйозною проблемою

Військовий експерт, ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов вважає, що "путінська пропаганда і вище військово-політичне керівництво РФ стикнулося з дуже серйозною проблемою".

За його словами, російських люд готовий радіти успіхам армії РФ, яка захоплює нові території України, проте росіяни не готові самі ставати до зброї, усіляко допомагати власній армії, працювати в режимі 24/7 на виробництві, посилювати потужності оборонно-промислового комплексу.

"Справа в тому, що так звана "спеціальна військова операція" не стала народною війною. Серед широкого загалу російського суспільства не так багато охочих братися за зброю, щоб нищити непокірних українців", - пояснив Селезньов.

Експерт нагадав, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно почав фінансувати проєкти під назвою "народне ополчення" на території областей РФ, які межують з Україною. За його словами, це ще одна складова інформаційної кампанії, яка мала б змусити росіян зі зброєю в руках йти воювати з "українськими нацистами".

"Пересічні росіяни, будучи громадянами країни, яка має найбільші природні ресурси, живуть, м'яко кажучи, не надто заможно. А з іншого боку, вони пишаються тим, що вони мають другу за міццю армію в світі, радіють успіхам російської армії, але по телевізору. Але коли їх самих змушують ставати до зброї, йти взимку воювати, не маючи відповідного досвіду і розуміючи, що через відсутність досвіду і погане забезпечення вони з великою вірогідністю будуть або вбиті, або отримають каліцтва, то звичайно немає такого жвавого сприйняття тієї самої війни", - розповів він.

Кремль діє за книгою Орвелла "1984"

Військовий експерт Олег Жданов зазначає, що Кремль діє в точності за відомим романом-антиутопією Джорджа Орвелла "1984".

"Це пов'язано з залякуванням суспільства. Це внутрішня ІПСО, направлена на стабілізацію внутрішньої ситуації в Російській Федерації. Справа в тому, що прикордонні області - Курська, Брянська, Білгородська, Ростовська - постійно потерпають від цієї війни. Наявність військових, ешелони, перенавантаження соціальної інфраструктури і взагалі інфраструктури цих областей військовими маневрами і переміщеннями - це дратує людей. Люди розуміють, що це війна, а не якась спеціальна операція. Вони більше за всіх знають реальну картину - і про загиблих інформація проникає туди", - розповів експерт.

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За його словами, щоб росіяни "не розслаблялися" і не розповсюджували негативну інформацію, РФ іноді вдається навіть до вогневого ураження - "обстрілюють Бєлгород, залякуючи людей".

"Людям потім кажуть - беріть лопати і йдіть копайте окопи, вони йдуть і копають. Коли суспільство залякане, ним легше управляти... Джордж Орвелл все це написав у книзі "1984". Вони діють у точності як було написано класиком колись, відтворюють утопію в житті", - пояснив Жданов.

Для України є гарна новина

Військовий експерт Петро Черник пояснює чутки про наступ ЗСУ на РФ розгубленістю окупантів.

"У стратегічному підсумку це корисна для нас новина, як би це дивно не звучало. Ворог не знає, що робити далі. Ворог боїться внутрішніх запитів суспільства", - пояснив Черник.

За його словами, після того, як окупанти проголосили, що Херсон "навіки у складі РФ", а потім втекли, "в них немає іншого вибору, як піднімати рівень страху перед зовнішньою загрозою".

"Те, що противник почав панікувати в усіх можливих сенсах - це прекрасно. Там, де паніка, там помилки", - наголосив експерт.

Як росіян залякують наступом ЗСУ

Нагадаємо, що на тлі відступу окупантів з Херсона кремлівські пропагандистські ЗМІ все частіше публікують "вкидання" про начебто підготовку до наступу ЗСУ на прикордонні міста РФ - Бєлгород, Брянськ, Курськ.

Зокрема, пропаганда РФ днями оприлюднила відео допиту начебто українського військовополоненого, який каже, що "чув від іноземних інструкторів" про підготовку наступу на Курському і Бєлгородському напрямку.

Своєю чергою, російський політолог Ростислав Іщенко "порадував" співгромадян заявою, що ЗСУ можуть захопити не лише прикордонні обласні центри, а й дійти до Москви.

"За 7-8 годин колона військової техніки, якщо вона перетне кордон у районі Глухова, дійде до столиці при швидкості 70 кілометрів на годину. Частини ЗСУ можуть навіть перерізати кілька стратегічних шосе — від Смоленського до Рязанського, після чого вийти до МКАДу і навіть проскочити до Кремля", — стверджував Іщенко.

Крім того, у Бєлгородській області почали встановлювати захисні протитанкові споруди. Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що його найманці почали формувати "народне ополчення" у Курській і Бєлгородській областях для захисту Росії.

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