Наступ ЗСУ на Харківщині: у Третій штурмовій назвали першочергові цілі

Наступ Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ в Харківській області має декілька цілей і завдань. Загалом це знищення ворожих сил та засобів, а також оборонних позицій, які російські війська збудували"досить непогано".

Про це речник 3-ї ОШБр Олександр Бородін повідомив у ефірі "Українського Радіо".

Наразі російські війська втратили свої оборонні позиції на Харківщині, відповідно – і можливості більш-менш стабільної оборони.

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"Тобто вони перебувають у стані, в якому вони не знають точно, чи зможуть тими ж силами утримувати позиції, якщо у нас знову будуть контрнаступальні дії. Тобто їхні наступальні дії – це частково і оборонний характер. І, по-друге, це знищення російських сил та засобів. Бо навіть якщо подивитись наші тижневі звіти, то наразі у нас збільшилось і досить непогано йде знищення бронетехніки, а це головне", – розповів Бородін.

Він також вказав, що окупанти можуть відновити свою піхоту, адже у них "по факту стоїть резерв за резервом, це безкінечний ресурс". "Нескінченним ресурсом" ворога також є FPV-дрони та артилерійські боєприпаси. Водночас цього не можна сказати про ворожі бронетехніку та артилерійські установки, оскільки російському ВПК важко це відновлювати. Саме тому, наголосив Бородін, бронетехніка і артсистеми – це важливі цілі для українських військових.

Речник 3-ї ОШБр відповів на запитання, чи було виконане одне із завдань операції на Харківщині, яке полягало в тому, щоб скувати силу 20-ї російської армії:

"У форматі приблизно 2 дивізій, які у нас є, – так, (задача – ред.) була виконана. Треба розуміти просто, що у нас завжди на 1 бригаду мінімум 1 дивізія, а по факту буває і 2 дивізії. Тобто сили ворога значно переважають нас. І не тільки по особовому складу, а саме в силах та засобах, в долученні авіаційної, артилерійської підтримки тощо".

Нагадаємо, напередодні командир підрозділу TERRA Микола Волохов із 3-ї ОШБр заявив, що Росія підтягує на Харківський напрямок бронетехніку. Це може свідчить про підготовку ворога до наступу.

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