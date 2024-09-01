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Наступ ЗСУ на Харківщині: Жорін розповів про ситуацію

Наступ ЗСУ на Харківщині: Жорін розповів про ситуацію

ЗСУ закріплюються на звільнених позиціях на Харківщині / Фото: Associated Press

Сили оборони закріплюються на звільнених територіях.

На Харківському напрямку, в зоні відповідальності Третьої штурмової бригади зараз тривають стабілізаційні дії.

Про це розповів екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр майор ЗСУ Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Провівши вдалі штурми та звільнивши території, наразі необхідно закріпитись", – зазначив військовий.

Він додав, що росіяни постійно намагаються повернути втрачені позиції та кидають в бій все нові й нові ресурси. Проте українські бійці "успішно стирають" окупантів.

Нагадаємо, на Харківському напрямку з'явилося "вікно можливостей" на тлі операції на Курщині. Наразі в населеному пункті Глибоке Харківської області тривають запеклі бої.

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