Наступ ЗСУ на Херсонщині набирає обертів, окупанти стали вразливими - розвідка Британії

У результаті успішних ударів Збройних силу України російські окупаційні війська на західному березі Дніпра стали дуже вразливими.

Контрнаступ української армії на Херсонщині набирає обертів. Ймовірно, ЗСУ створили плацдарм на південь від річки Інгулець, яка утворює північний кордон окупованого Росією Херсона.

Про це повідомили у розвідці Міністерства оборони Великої Британії.

"49-та армія Росії дислокується на західному березі Дніпра і зараз виглядає дуже вразливою" - стверджують в Міноборони.

В огляді наголошують, що Україна використала нову далекобійну артилерію, аби пошкодити щонайменше три мости через річку Дніпро. До слова, саме на ці переправи окупанти використовують для постачання територій, що опинилися під їхнім контролем.

У розвідці зауважують: дуже ймовірним є те, що кілометровий Антонівський міст непридатний для використання. "Його втрата серйозно підірвала б спроби Росії намалювати окупацію як успіх" - йдеться в огляді британського Міноборони.

Як повідомлялося, російські окупаційні війська наразі можуть провести лише дві значні наступальні операції в Україні. Американські аналітики Інституту вивчення війни вважають, що одна спроба - захопити Сіверськ, інша - наступ на Бахмут.

Читайте також: