Наступ ЗСУ на Курщину може втягнути росіян у затяжну війну і "знекровити" - BI

Відвоювання Курська в України буде "важкою боротьбою" для Росії.

Операція ЗСУ в Курській області може втягнути росіян у виснажливу, затяжну боротьбу, так само, як вони роблять це на своїй землі.

Про це розповів експерт з військових питань, британський експерт з військової стратегії Метью Севілл, передає Business Insider.

Один з планів ЗСУ полягає в тому, що якщо створять сильну оборону, то зможуть ефективно знекровити росіян.

"Якщо Україні вдасться закріпитися і втриматися в Курській області, то спроби Росії дати відсіч також можуть призвести до великих втрат - особливо з огляду на те, що багато російських солдатів у Курську погано навчені: багато хто з них - молоді, недосвідчені призовники", - йдеться в повідомленні.

За словами заступника директора ЦРУ Девіда Коена, відвоювання Курська в України буде "важкою боротьбою" для Росії, а Майкл Бонерт, експерт з військових питань з RAND Corporation, сказав BI, що відвоювання цієї території "буде дуже дорого коштувати росіянам".

Водночас зусилля України в Курській області також ризикують залишити ділянки фронту в Україні недостатньо захищеними, що призведе до виснаження їхніх і без того нечисленних збройних сил.

Додамо, український батальйон розпочав набір рекрутів у Курській області.

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