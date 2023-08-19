Наступ ЗСУ на півдні: розвідка Британії оцінила ситуацію на фронті за останній тиждень

Упродовж останнього тижня більша частина лінії фронту в Україні суттєво не змінилася. ЗСУ продовжили наступ на півдні, утримуючи село Урожайне, натомість окупанти робили спроби наступу у районі міста Куп’янськ

Про це інформує Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як йдеться у зведенні, на півдні українські війська продовжили просування вздовж річки Мокрі Яли, попри запеклий опір росіян.

Водночас загарбники у районі міста Куп’янськ продовжували пробні атаки, але не досягли значних успіхів, йдеться в огляді.

"По всьому фронту обидві сторони постають перед схожими проблемами: намагаються розгромити добре укріплені сили, маючи при цьому обмежені сили, які не можуть розпочати нові атаки", – вказують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що Збройні сили деокупували Урожайне Донецької області, за яке тривалий час йшли бої.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що контрнаступ Збройних сил України поблизу Роботино Запорізької області та Урожайного на Донеччині, ймовірно, має велике тактичне значення через структуру російських оборонних рубежів.

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▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НЕЙМОВІРНО! ЗСУ звільнили Урожайне!

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