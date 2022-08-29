Наступ ЗСУ на півдні: що посприяло успішному прориву першої лінії оборони окупантів

Прорвати оборону противника на південному фронті ЗСУ вдалося завдяки моральному виснаженню передових підрозділів ворога.

Про це повідомила в коментарі ТСН.19:30 речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, ворог накопичував свої сили на південному напрямку. Водночас ЗСУ тривалий час тримали під вогневим контролем окуповану територію для того, щоб “відкоригувати” його запаси, логістику тощо.

Зрештою, як підтвердила Гуменюк, ЗСУ прорвали першу лінії оборони окупантів.

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“Коли вони виставили попереду ті підрозділи, які були найбільш морально виснажені, наші війська змогли їх прорвати”, - зазначила вона.

Речниця ОК “Південь” зауважила, що українські військові все ще продовжують свою роботу. Оскільки наступальна операція буде довгою і непростою, подробиць перших успішних дій ЗСУ на південному фронті вона не повідомила.

“Ми не могли тримати позитивну новину, на яку ми всі чекали, нам треба було підтримати людей, які в окупації вже довготривалий час і, можливо, десь в глибині душі починали втрачати віру. Але просимо розуміння, що на цьому треба й обмежитися. Навіть радісні новини треба вживати обмеженими дозами, для того, щоб радість була повноцінною”, - наголосила Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, українські військові пробили першу лінію оборони російських військ на Херсонському напрямку. Окупанти залишають свої позиції, а українські військові працюють по ворогові зі всієї зброї.

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