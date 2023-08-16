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Наступ ЗСУ на Запоріжжі: з'явилося відео стрілецького бою в околицях села Роботине

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Наступ ЗСУ на Запоріжжі: з'явилося відео стрілецького бою в околицях села Роботине

Бійці ЗСУ в околицях села Роботине / Фото: скриншот з відео

Українським бійцям на цьому напрямку протистоять, зокрема, так звані “кадировці”.

Триває наступ ЗСУ у напрямку Оріхова на заході Запорізької області. У Мережі опублікували кадри стрілецького бою на підступах до села Роботине.

Відео з’явилося в середу, 16 серпня, у Telegram-каналі Двіщ.

На опублікованих кадрах українські військові спершу йдуть через лісосмугу, після чого починається бій з використанням стрілецької зброї. 

Наступ ЗСУ на Запоріжжі: стрілецький бій в околицях села Роботине

Наступ ЗСУ на Запоріжжі: стрілецький бій в околицях села Роботине

Наразі немає достовірної інформації про встановлення контролю ЗСУ над селом Роботине, окрім повідомлень на деяких неофіційних інформресурсах. 

10 серпня лідер російської Чечні Рамзан Кадиров розхвалив чеченський батальйон "Восток Ахмат", який перебуває на ділянці Оріхів у Запорізькій області.

Нагадаємо, за інформацією аналітиків ISW, 11 серпня геолокаційні кадри підтверджували, що українські війська досягли північних околиць села Роботине, яке розташоване за 10 км на південь від Оріхова. 

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Дата публікації
Перегляди
1309
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